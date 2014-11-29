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الرياض.." فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية المالديف

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.." فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية المالديف
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:15 PM

الرياض.." فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية المالديف

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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