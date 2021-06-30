وفاة شخصين في حادث انقلاب مركبة بمركز بيدة بـ"قرى الباحة"

الفرق الإسعافية باشرت الحادث وسلمت الموقع للجهات المختصة

تسبب حادث انقلاب مروري مساء أمس الأربعاء في وفاتين في مركز بيدة بمحافظة القرى في منطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مساء أمس الأربعاء في مركز بيدة.

وأضاف "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالتي وفاة بالموقع بعد الكشف عليهما من قبل الفرق الإسعافية وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.