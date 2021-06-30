النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة شخصين في حادث انقلاب مركبة بمركز بيدة بـ"قرى الباحة"

الفرق الإسعافية باشرت الحادث وسلمت الموقع للجهات المختصة

تسبب حادث انقلاب مروري مساء أمس الأربعاء في وفاتين في مركز بيدة بمحافظة القرى في منطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مساء أمس الأربعاء في مركز بيدة.

وأضاف "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالتي وفاة بالموقع بعد الكشف عليهما من قبل الفرق الإسعافية وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة شخصين في حادث انقلاب مركبة بمركز بيدة بـ"قرى الباحة"
سبق

تسبب حادث انقلاب مروري مساء أمس الأربعاء في وفاتين في مركز بيدة بمحافظة القرى في منطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مساء أمس الأربعاء في مركز بيدة.

وأضاف "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالتي وفاة بالموقع بعد الكشف عليهما من قبل الفرق الإسعافية وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:37 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:18 AM

وفاة شخصين في حادث انقلاب مركبة بمركز بيدة بـ"قرى الباحة"

الفرق الإسعافية باشرت الحادث وسلمت الموقع للجهات المختصة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
412

تسبب حادث انقلاب مروري مساء أمس الأربعاء في وفاتين في مركز بيدة بمحافظة القرى في منطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مساء أمس الأربعاء في مركز بيدة.

وأضاف "تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالتي وفاة بالموقع بعد الكشف عليهما من قبل الفرق الإسعافية وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة