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النفط يرتفع بتجدُّد الآمال إزاء محادثات التجارة الأمريكية - الصينية

بلغت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 63.66 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعاً، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال في الأسواق العالمية بإمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريباً اتفاق تجارة مرحلياً لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً، بما يعادل 0.31 بالمئة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعوداً وهبوطاً.

ووفق "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.43 بالمئة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضاً الأسبوع الماضي دون تغير يُذكر.

وقال مايكل مكارثي؛ رئيس إستراتيجيات الأسواق لدى "سي.إم.سي" في سيدني: "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة.. يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".

جاء صعود الأسعار عند الفتح، اليوم، في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين؛ يوم السبت، إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع بتجدُّد الآمال إزاء محادثات التجارة الأمريكية - الصينية
سبق

شهدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعاً، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال في الأسواق العالمية بإمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريباً اتفاق تجارة مرحلياً لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً، بما يعادل 0.31 بالمئة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعوداً وهبوطاً.

ووفق "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.43 بالمئة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضاً الأسبوع الماضي دون تغير يُذكر.

وقال مايكل مكارثي؛ رئيس إستراتيجيات الأسواق لدى "سي.إم.سي" في سيدني: "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة.. يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".

جاء صعود الأسعار عند الفتح، اليوم، في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين؛ يوم السبت، إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
11:10 AM

النفط يرتفع بتجدُّد الآمال إزاء محادثات التجارة الأمريكية - الصينية

بلغت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 63.66 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعاً، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال في الأسواق العالمية بإمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريباً اتفاق تجارة مرحلياً لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً، بما يعادل 0.31 بالمئة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعوداً وهبوطاً.

ووفق "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.43 بالمئة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضاً الأسبوع الماضي دون تغير يُذكر.

وقال مايكل مكارثي؛ رئيس إستراتيجيات الأسواق لدى "سي.إم.سي" في سيدني: "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة.. يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".

جاء صعود الأسعار عند الفتح، اليوم، في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين؛ يوم السبت، إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

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