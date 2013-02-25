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الشرقية.."مكافحة التبغ" تصادر 2 طن "تنباك" و17500 علبة دخان

ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية ممثلة بصحة الشرقية من مصادرة بضاعة مخالفة تحتوي على 2 طن تنباك و17500 علبة دخان، شملت عددًا من المحلات والمستودعات والشقق السكنية.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية المشتركة والمتمثلة في أمانة المنطقة والزكاة والجمارك والأمن والتجارة، خلال جولاتها الرقابية أسفرت عن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

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الشرقية.."مكافحة التبغ" تصادر 2 طن "تنباك" و17500 علبة دخان
سبق

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية ممثلة بصحة الشرقية من مصادرة بضاعة مخالفة تحتوي على 2 طن تنباك و17500 علبة دخان، شملت عددًا من المحلات والمستودعات والشقق السكنية.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية المشتركة والمتمثلة في أمانة المنطقة والزكاة والجمارك والأمن والتجارة، خلال جولاتها الرقابية أسفرت عن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
04:13 PM

الشرقية.."مكافحة التبغ" تصادر 2 طن "تنباك" و17500 علبة دخان

ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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1,861

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية ممثلة بصحة الشرقية من مصادرة بضاعة مخالفة تحتوي على 2 طن تنباك و17500 علبة دخان، شملت عددًا من المحلات والمستودعات والشقق السكنية.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية المشتركة والمتمثلة في أمانة المنطقة والزكاة والجمارك والأمن والتجارة، خلال جولاتها الرقابية أسفرت عن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

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