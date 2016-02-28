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"أمالا" يمهد الطريق لاعتماد التقنيات المبتكرة بمجال الطائرات دون طيار

عبر مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

وقّع مشروع "أمالا" - الوجهة السياحية الفائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة - مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف تمهيد الطريق لاعتماد التقنيات المبتكرة والناشئة في مجالات الطائرات دون طيار (الدرونز) والبرمجة والذكاء الاصطناعي في أمالا.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير برامج الخدمات الإلكترونية وتعزيز المعارف والخبرات في مجال الأمن السيبراني.

شارك في مراسم التوقيع -التي أقيمت افتراضياً- كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة أمالا جون باغانو، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني .

وقال جون باغانو: "تلتزم أمالا التزاماً راسخاً بتطوير وجهة استثنائية فائقة الفخامة لأكثر المسافرين تميزاً وشغفاً بالتجارب الفريدة والملهمة، لذلك يعدّ اعتماد التكنولوجيا جزءاً محورياً لبلوغ تطلعات أمالا وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعدّ تجسيداً جريئاً لطموحات شعبها من خلال توفير فرص جديدة ومميزة في المجالات الرئيسة مثل التكنولوجيا والابتكار، واليوم نستهلّ علاقة تعاون مهمة بين أمالا والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تعكس التزامنا بتحديد واعتماد تقنيات رائدة بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تقنيات إنترنت الأشياء بما يضمن جاهزية أمالا التامة للمستقبل".

من جهته أوضح المهندس متعب القني أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الاتحاد وجهوده المستمرة في بناء القدرات الوطنية وتمكينها بمختلف المجالات التقنية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة الكبرى للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

وستضع مذكرة التفاهم الأسس للنمو المستمر بالاعتماد على البحوث العلمية والدراسات التي تعزز الكفاءات الوطنية والمهنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة تماشياً مع أرقى الممارسات والمعايير الدولية المعروفة، إضافة إلى فرص التدريب التعاوني عبر المؤتمرات والمنتديات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمالا" يمهد الطريق لاعتماد التقنيات المبتكرة بمجال الطائرات دون طيار
سبق

وقّع مشروع "أمالا" - الوجهة السياحية الفائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة - مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف تمهيد الطريق لاعتماد التقنيات المبتكرة والناشئة في مجالات الطائرات دون طيار (الدرونز) والبرمجة والذكاء الاصطناعي في أمالا.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير برامج الخدمات الإلكترونية وتعزيز المعارف والخبرات في مجال الأمن السيبراني.

شارك في مراسم التوقيع -التي أقيمت افتراضياً- كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة أمالا جون باغانو، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني .

وقال جون باغانو: "تلتزم أمالا التزاماً راسخاً بتطوير وجهة استثنائية فائقة الفخامة لأكثر المسافرين تميزاً وشغفاً بالتجارب الفريدة والملهمة، لذلك يعدّ اعتماد التكنولوجيا جزءاً محورياً لبلوغ تطلعات أمالا وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعدّ تجسيداً جريئاً لطموحات شعبها من خلال توفير فرص جديدة ومميزة في المجالات الرئيسة مثل التكنولوجيا والابتكار، واليوم نستهلّ علاقة تعاون مهمة بين أمالا والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تعكس التزامنا بتحديد واعتماد تقنيات رائدة بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تقنيات إنترنت الأشياء بما يضمن جاهزية أمالا التامة للمستقبل".

من جهته أوضح المهندس متعب القني أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الاتحاد وجهوده المستمرة في بناء القدرات الوطنية وتمكينها بمختلف المجالات التقنية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة الكبرى للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

وستضع مذكرة التفاهم الأسس للنمو المستمر بالاعتماد على البحوث العلمية والدراسات التي تعزز الكفاءات الوطنية والمهنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة تماشياً مع أرقى الممارسات والمعايير الدولية المعروفة، إضافة إلى فرص التدريب التعاوني عبر المؤتمرات والمنتديات.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
06:32 PM

"أمالا" يمهد الطريق لاعتماد التقنيات المبتكرة بمجال الطائرات دون طيار

عبر مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مشروع "أمالا" - الوجهة السياحية الفائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة - مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف تمهيد الطريق لاعتماد التقنيات المبتكرة والناشئة في مجالات الطائرات دون طيار (الدرونز) والبرمجة والذكاء الاصطناعي في أمالا.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير برامج الخدمات الإلكترونية وتعزيز المعارف والخبرات في مجال الأمن السيبراني.

شارك في مراسم التوقيع -التي أقيمت افتراضياً- كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة أمالا جون باغانو، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني .

وقال جون باغانو: "تلتزم أمالا التزاماً راسخاً بتطوير وجهة استثنائية فائقة الفخامة لأكثر المسافرين تميزاً وشغفاً بالتجارب الفريدة والملهمة، لذلك يعدّ اعتماد التكنولوجيا جزءاً محورياً لبلوغ تطلعات أمالا وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعدّ تجسيداً جريئاً لطموحات شعبها من خلال توفير فرص جديدة ومميزة في المجالات الرئيسة مثل التكنولوجيا والابتكار، واليوم نستهلّ علاقة تعاون مهمة بين أمالا والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تعكس التزامنا بتحديد واعتماد تقنيات رائدة بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تقنيات إنترنت الأشياء بما يضمن جاهزية أمالا التامة للمستقبل".

من جهته أوضح المهندس متعب القني أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الاتحاد وجهوده المستمرة في بناء القدرات الوطنية وتمكينها بمختلف المجالات التقنية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة الكبرى للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

وستضع مذكرة التفاهم الأسس للنمو المستمر بالاعتماد على البحوث العلمية والدراسات التي تعزز الكفاءات الوطنية والمهنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة تماشياً مع أرقى الممارسات والمعايير الدولية المعروفة، إضافة إلى فرص التدريب التعاوني عبر المؤتمرات والمنتديات.

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