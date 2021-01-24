أهالي "بيعة الطائف" يطالبون بوضع المطبّات أمام المدارس لحماية بناتهم

أعربوا عن مخاوفهم على حياة الطالبات لقيادة بعض السائقين بسرعة فائقة

مازال أهالي حي البيعة بمحافظة الطائف يتخوفون من تعرض بناتهم لحوادث في الطريق المتجه لمدارسهن في شارع جبل أبهر المجاور المتجه لدوار السحيلي على الرغم من وضع الأمانة مطبات في أحد المسارات وترك المسار المجاور لحيهم.

وقال أحد أولياء أمور الطلاب المواطن في حديثه لـ"سبق": إن في هذا الطريق مدرستين المتوسطة الثلاثون والروضة التاسعة، تحتاج إلى وضع مطبات نظامية خوفًا من تعرض الطالبات لحوادث عند ذهابهن من حي البيعة إلى المدرسة، ونخشى على الطالبات من مخاطر السرعة من بعض السائقين.

وأشاد بتجاوب الأمانة بوضع مطب صناعي في المسار الملاصق للمدرسة لكن تركت المسار الآخر القريب من الحي دون مطبات، مطالبًاً أمانة الطائف بإعادة النظر في الموقع، وضع المطبات لحماية الطالبات وذويهن.