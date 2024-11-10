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التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حالة من التفاؤل بين العلماء حول العالم بعد الإعلان المبشر لـ"فايزر" و"بيونتيك"

أعلن وزير الصحة البريطاني، الثلاثاء، أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح كورونا اعتباراً من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فيما يسود التفاؤل بين العلماء حول العالم، بعد الإعلان المبشر لشركتي "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية و"بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، بشأن التوصل إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد.

والإثنين، أعلنت الشركتان أن لقاحهما التجريبي لصد مرض "كوفيد-19" فعال بأكثر من 90 بالمئة، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمّر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأساً على عقب.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل
سبق

أعلن وزير الصحة البريطاني، الثلاثاء، أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح كورونا اعتباراً من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فيما يسود التفاؤل بين العلماء حول العالم، بعد الإعلان المبشر لشركتي "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية و"بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، بشأن التوصل إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد.

والإثنين، أعلنت الشركتان أن لقاحهما التجريبي لصد مرض "كوفيد-19" فعال بأكثر من 90 بالمئة، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمّر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأساً على عقب.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:01 AM

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حالة من التفاؤل بين العلماء حول العالم بعد الإعلان المبشر لـ"فايزر" و"بيونتيك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة البريطاني، الثلاثاء، أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح كورونا اعتباراً من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فيما يسود التفاؤل بين العلماء حول العالم، بعد الإعلان المبشر لشركتي "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية و"بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، بشأن التوصل إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد.

والإثنين، أعلنت الشركتان أن لقاحهما التجريبي لصد مرض "كوفيد-19" فعال بأكثر من 90 بالمئة، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمّر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأساً على عقب.

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