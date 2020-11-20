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"المحاني العام" يحتل المركز الثالث بمؤشرات الأداء على مستوى مستشفيات المملكة

ضمن تقارير تنفذها وزارة الصحة خلال زياراتها للمنشآت الصحية بكافة المناطق

حصل مستشفى المحاني العام التابع لصحة الطائف على المركز الثالث في مؤشرات تقرير الأداء على مستوى مستشفيات المملكة، وذلك خلال الزيارة السادسة في الملاحظات العامة الخاصة بالتقرير التي تنفذها وزارة الصحة بجولاتها المستمرة على كافة منشآتها الصحية في كافة مناطق المملكة حيث حصل مستشفى المحاني العام على نسبة ٩٢.٤٧ ٪.

وتفصيلاً، قام مستشفى المحاني العام مؤخراً، بتفعيل برنامج المسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، والذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

يذكر أن مستشفى المحاني شهد تحسناً كبيراً وملحوظاً مطلع عام ٢٠٢٠م من خلال الدعم اللامحدود في زيادة أعداد الأطباء وكذلك الحفاظ على تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات بشأن فايروس كورونا.

ويأتي ذلك بمتابعة مستمرة من قبل مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني وكافة قيادات صحة الطائف وكذلك من قبل جهود العاملين وعلى رأسهم مدير مستشفى المحاني العام الأخصائي متعب بن فيحان الروقي.

مستشفى المحاني العام صحة الطائف وزارة الصحة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المحاني العام" يحتل المركز الثالث بمؤشرات الأداء على مستوى مستشفيات المملكة
سبق

حصل مستشفى المحاني العام التابع لصحة الطائف على المركز الثالث في مؤشرات تقرير الأداء على مستوى مستشفيات المملكة، وذلك خلال الزيارة السادسة في الملاحظات العامة الخاصة بالتقرير التي تنفذها وزارة الصحة بجولاتها المستمرة على كافة منشآتها الصحية في كافة مناطق المملكة حيث حصل مستشفى المحاني العام على نسبة ٩٢.٤٧ ٪.

وتفصيلاً، قام مستشفى المحاني العام مؤخراً، بتفعيل برنامج المسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، والذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

يذكر أن مستشفى المحاني شهد تحسناً كبيراً وملحوظاً مطلع عام ٢٠٢٠م من خلال الدعم اللامحدود في زيادة أعداد الأطباء وكذلك الحفاظ على تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات بشأن فايروس كورونا.

ويأتي ذلك بمتابعة مستمرة من قبل مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني وكافة قيادات صحة الطائف وكذلك من قبل جهود العاملين وعلى رأسهم مدير مستشفى المحاني العام الأخصائي متعب بن فيحان الروقي.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
12:20 AM

"المحاني العام" يحتل المركز الثالث بمؤشرات الأداء على مستوى مستشفيات المملكة

ضمن تقارير تنفذها وزارة الصحة خلال زياراتها للمنشآت الصحية بكافة المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حصل مستشفى المحاني العام التابع لصحة الطائف على المركز الثالث في مؤشرات تقرير الأداء على مستوى مستشفيات المملكة، وذلك خلال الزيارة السادسة في الملاحظات العامة الخاصة بالتقرير التي تنفذها وزارة الصحة بجولاتها المستمرة على كافة منشآتها الصحية في كافة مناطق المملكة حيث حصل مستشفى المحاني العام على نسبة ٩٢.٤٧ ٪.

وتفصيلاً، قام مستشفى المحاني العام مؤخراً، بتفعيل برنامج المسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، والذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

يذكر أن مستشفى المحاني شهد تحسناً كبيراً وملحوظاً مطلع عام ٢٠٢٠م من خلال الدعم اللامحدود في زيادة أعداد الأطباء وكذلك الحفاظ على تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات بشأن فايروس كورونا.

ويأتي ذلك بمتابعة مستمرة من قبل مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني وكافة قيادات صحة الطائف وكذلك من قبل جهود العاملين وعلى رأسهم مدير مستشفى المحاني العام الأخصائي متعب بن فيحان الروقي.

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