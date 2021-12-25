النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الحمادي: محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني

الدفاع المدني: حالتا وفاة وإصابة 7 مدنيين وأضرار مادية من جراء سقوط مقذوف حوثي معادٍ على الأعيان المدنية بصامطة

هيئة جدة تفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في كبرى شاشات العرض بالمملكة

لتعزيز القيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تفعيل مناشطها التوعوية والوقائية ضمن حملة (مكارم الأخلاق)، وذلك بالاستفادة من كبرى شاشات العرض الإلكترونية بالمملكة ولوحات الطرق والمجمعات التجارية والأسواق.

وتعتبر هذه الشاشات من أكبر شاشات العرض بالمملكة، حيث أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة (مكارم الأخلاق) وتعنى بأهمية الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل حملة (مكارم الأخلاق) في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات لتفعيل هذه الحملات المباركة على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة جدة تفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في كبرى شاشات العرض بالمملكة
سبق

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تفعيل مناشطها التوعوية والوقائية ضمن حملة (مكارم الأخلاق)، وذلك بالاستفادة من كبرى شاشات العرض الإلكترونية بالمملكة ولوحات الطرق والمجمعات التجارية والأسواق.

وتعتبر هذه الشاشات من أكبر شاشات العرض بالمملكة، حيث أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة (مكارم الأخلاق) وتعنى بأهمية الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل حملة (مكارم الأخلاق) في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات لتفعيل هذه الحملات المباركة على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
08:29 PM

هيئة جدة تفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في كبرى شاشات العرض بالمملكة

لتعزيز القيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
170

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تفعيل مناشطها التوعوية والوقائية ضمن حملة (مكارم الأخلاق)، وذلك بالاستفادة من كبرى شاشات العرض الإلكترونية بالمملكة ولوحات الطرق والمجمعات التجارية والأسواق.

وتعتبر هذه الشاشات من أكبر شاشات العرض بالمملكة، حيث أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة (مكارم الأخلاق) وتعنى بأهمية الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل حملة (مكارم الأخلاق) في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات لتفعيل هذه الحملات المباركة على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,862
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,957
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,491

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة