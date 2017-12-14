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محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الحدري"

استشهد بالحد الجنوبي في جازان دفاعًا عن دينه ووطنه

أدى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بجامع قرية هيجة رملان، التابعة لمحافظة الدرب عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب تعازي القيادة الرشيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

محافظ الدرب صلاة الميت الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري

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محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الحدري"
سبق

أدى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بجامع قرية هيجة رملان، التابعة لمحافظة الدرب عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب تعازي القيادة الرشيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
06:32 PM

محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الحدري"

استشهد بالحد الجنوبي في جازان دفاعًا عن دينه ووطنه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أدى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بجامع قرية هيجة رملان، التابعة لمحافظة الدرب عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب تعازي القيادة الرشيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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