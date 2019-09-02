النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبع

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.

كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.

وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
‏تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبع
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.

كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.

وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:19 PM

‏تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
37

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.

كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.

وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,780
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,363
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,293
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,652

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة