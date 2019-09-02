‏تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبع

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.

كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.

وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.