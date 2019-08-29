استعداداً للعام الجديد.. تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب بالطائف

فيما كرّم "اللهيبي" "سبق" لجهودها الإعلامية.. كاشفاً الاستغناء عن ١٢ مبنى مستأجراً

وجّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، كل قادة وقائدات المدارس بالمحافظة، بالبداية الجادة مع أول يوم دراسي الأحد القادم، مطمئناً أولياء الأمور بأن أبناءهم وبناتهم بكل المراحل الدراسية سيجدون الاستعداد الجاد لاستقبالهم وتوزيع الكتب الدراسية من الحصة الأولى، مفيداً بأنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها.

وقال "اللهيبي" لـ"سبق": هناك لجنة مشكّلة لمتابعة سير بدء الدراسة من أول يوم وأوجه رسالتي لقادة وقائدات المدارس بعدم رفض قبول الطلاب والطالبات المحولين والمحولات من مدارس أخرى وحقهم في الحصول على المقاعد الدراسية دون أي تأخير.

وأضاف: مكتبي ومكتب المساعدين والمساعدة مفتوح لهم جميعاً، وستتم محاسبة من يقصر في الخدمة التعليمية للأبناء من الطلاب والطالبات خصوصاً فيما يتعلق بالتحويل من مدرسة لأخرى وعدم القبول.

وأشار في معرض تصريحه لما قد يتعرض له طلاب التربية الخاصة من حيث تعثر وسائل النقل المدرسي، مؤكداً المتابعة الجادة لهذا الموضوع، وأن هناك عقوداً مبرمة مع مؤسسات النقل المدرسي، وأن هناك مركزاً خاصاً للعمليات لمتابعة النقل المدرسي، وأن تلك المؤسسات ملزمة بالانضباط وعدم التعثر.

وكانت قد كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم عن جملة من الخطط والمشاريع والأعمال الإدارية والمدرسية في الملتقى الإعلامي للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمة والشؤون المدرسية والخدمات المساندة.

واستعرض المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أمام وسائل الإعلام المختلفة، جميع الجهود المبذولة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتي تم العمل بها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، منها التشكيلات المدرسية للقادة والوكلاء لمدارس البنين والبنات، بالإضافة إلى تقديم ١١٢ برنامجاً تدريبياً في مراكز التدريب الداخلية والخارجية بقطاع البنين منها ٣ برامج للمعلم الجديد، وذلك بواقع ٣٢ ألف ساعة تدريبية، و١٣٣ برنامج تدريبي لقطاع البنات بواقع ٤٠ ألف ساعة تدريبية.

وبيّن "اللهيبي" أنه تم وضع خطة للأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي، حيث بلغ عدد المقبولين من طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي حتى الآن ٧٩٤٧ طالباً و٨١٧٦ طالبة، في حين تم تجهيز ٣٥ مركز طفولة مبكرة يستفيد منها ٥٠١١ طفل وطفلة، وأيضاً هناك في طور الانشاء ١٧ مدرسة طفولة مبكرة جارٍ تجهيزها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أنه تم استلام جميع المقررات الدراسية وإرسالها للمدارس بشكل كامل، حيث ستوضع على الطاولات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات، ليضمن بداية العام الدراسي الجديد من أول حصة دراسية، حيث بلغ مجموعها أكثر من ٣ ملايين كتاب مدرسي.

وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف على التخلص من المباني المستأجرة، حيث تم الاستغناء عن ١٢ مبنى مستأجراً، وأيضاً ٢٨ مبنى مستأجراً، ضمن قرار ضم المدارس قليلة العدد، كما تم إغلاق ٥٠ مدرسة قليلة العدد ضمن المدارس التي ينطبق عليها ضوابط الإغلاق المقرة من مجلس الوزراء، في حين بلغ إجمالي المشاريع التعليمية بتعليم الطائف حالياً ١٥ مشروعاً و٣ صالات رياضية و١٤ سكناً للحراس بتكلفة إجمالية ١٣٠ مليون ريال.

وأفاد مدير "تعليم الطائف" بأنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها، وتقديم خدمة النقل لطلاب وطالبات التربية الخاصة بعدد ١١٨٧ مقعد بنين وبنات، كما جرى تفعيل مشروع الأسر المنتجة من خلال تشغيل نحو ٧٠ أسرة منتجة في مقاصف مدارس البنات، مشيراً أنه تم توقيع ٦ عقود صيانة تشغيلية تشمل صيانة جميع المدارس التابعة للإدارة والبالغ عددها ٩٢٠ مبنى مدرسياً، وأيضاً ٥ عقود نظافة للمباني المدرسية.

وقد تخلل الملتقى فتح باب الحوار والاستفسارات مع الإعلاميين من القنوات الرسمية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ليختتم اللقاء بتكريم شركاء النجاح من وسائل الإعلام والإعلاميين وصحيفة "سبق".