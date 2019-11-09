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"صوت أعمالك" تنطلق .. ورئيس "غرفة الرياض": نكرّس دورنا في تبنى المقترحات

عبر منظومة من اللجان الاقتصادية تضم ممثلين من الأنشطة كافة وتهيئ "سبل الدعم"

أطلقت غرفة الرياض حملة "صوت أعمالك" التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع منشآت قطاع الأعمال عبر منظومة اللجان الاقتصادية التي تضم ممثلين من الأنشطة والأعمال كافة وتهيئ الغرفة لهذه المنظومة السبل الداعمة كافة لطرح قضاياهم ومناقشتها في اطار مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي ظل مساهمة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الاتجاه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ عبر تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "إننا أطلقنا حملة #صوت_أعمالك تكريساً وتفعيلاً لدورنا في تبني آراء ومقترحات وقضايا مشتركي الغرفة عبر منظومة متكاملة من اللجان التي ستكون "صوتاً" مسموعاً لمستثمري قطاعاتها عبر عديد من قنوات التواصل وعبر شراكات تكاملية عالية الكفاءة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف: "تحرص الغرفة على تعزيز دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية عبر منظومة اللجان التي تمثل جميع الأنشطة، وترحب بالتواصل معها لطرح جميع الآراء لتكون #صوت_أعمالك، مشيراً إلى أن الوصول إلى مشكلات قطاع الأعمال ومعالجتها بشكل جذري، سيحقق أهداف التنمية في المملكة، وسيعمل على تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.

أوضح "العجلان"؛ أن تطوير بيئة قطاع الأعمال في المملكة ستمكّنه من قيادة التحوّل الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية تواكب الدعم الكبير الذي يجده القطاع الخاص ومكونات الاقتصاد الوطني من اهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

يُذكر ان غرفة الرياض وعبر آليات فاعلة عملت على إيجاد الحلول لعدد من القضايا والملفات عبر التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي.

صوت أعمالك غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صوت أعمالك" تنطلق .. ورئيس "غرفة الرياض": نكرّس دورنا في تبنى المقترحات
سبق

أطلقت غرفة الرياض حملة "صوت أعمالك" التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع منشآت قطاع الأعمال عبر منظومة اللجان الاقتصادية التي تضم ممثلين من الأنشطة والأعمال كافة وتهيئ الغرفة لهذه المنظومة السبل الداعمة كافة لطرح قضاياهم ومناقشتها في اطار مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي ظل مساهمة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الاتجاه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ عبر تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "إننا أطلقنا حملة #صوت_أعمالك تكريساً وتفعيلاً لدورنا في تبني آراء ومقترحات وقضايا مشتركي الغرفة عبر منظومة متكاملة من اللجان التي ستكون "صوتاً" مسموعاً لمستثمري قطاعاتها عبر عديد من قنوات التواصل وعبر شراكات تكاملية عالية الكفاءة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف: "تحرص الغرفة على تعزيز دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية عبر منظومة اللجان التي تمثل جميع الأنشطة، وترحب بالتواصل معها لطرح جميع الآراء لتكون #صوت_أعمالك، مشيراً إلى أن الوصول إلى مشكلات قطاع الأعمال ومعالجتها بشكل جذري، سيحقق أهداف التنمية في المملكة، وسيعمل على تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.

أوضح "العجلان"؛ أن تطوير بيئة قطاع الأعمال في المملكة ستمكّنه من قيادة التحوّل الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية تواكب الدعم الكبير الذي يجده القطاع الخاص ومكونات الاقتصاد الوطني من اهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

يُذكر ان غرفة الرياض وعبر آليات فاعلة عملت على إيجاد الحلول لعدد من القضايا والملفات عبر التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:23 PM

"صوت أعمالك" تنطلق .. ورئيس "غرفة الرياض": نكرّس دورنا في تبنى المقترحات

عبر منظومة من اللجان الاقتصادية تضم ممثلين من الأنشطة كافة وتهيئ "سبل الدعم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت غرفة الرياض حملة "صوت أعمالك" التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع منشآت قطاع الأعمال عبر منظومة اللجان الاقتصادية التي تضم ممثلين من الأنشطة والأعمال كافة وتهيئ الغرفة لهذه المنظومة السبل الداعمة كافة لطرح قضاياهم ومناقشتها في اطار مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي ظل مساهمة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الاتجاه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ عبر تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "إننا أطلقنا حملة #صوت_أعمالك تكريساً وتفعيلاً لدورنا في تبني آراء ومقترحات وقضايا مشتركي الغرفة عبر منظومة متكاملة من اللجان التي ستكون "صوتاً" مسموعاً لمستثمري قطاعاتها عبر عديد من قنوات التواصل وعبر شراكات تكاملية عالية الكفاءة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف: "تحرص الغرفة على تعزيز دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية عبر منظومة اللجان التي تمثل جميع الأنشطة، وترحب بالتواصل معها لطرح جميع الآراء لتكون #صوت_أعمالك، مشيراً إلى أن الوصول إلى مشكلات قطاع الأعمال ومعالجتها بشكل جذري، سيحقق أهداف التنمية في المملكة، وسيعمل على تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.

أوضح "العجلان"؛ أن تطوير بيئة قطاع الأعمال في المملكة ستمكّنه من قيادة التحوّل الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية تواكب الدعم الكبير الذي يجده القطاع الخاص ومكونات الاقتصاد الوطني من اهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

يُذكر ان غرفة الرياض وعبر آليات فاعلة عملت على إيجاد الحلول لعدد من القضايا والملفات عبر التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي.

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