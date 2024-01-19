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"الأرصاد": سُحب مُمطرة على جازان .. و"المدني" تحذّر

تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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"الأرصاد": سُحب مُمطرة على جازان .. و"المدني" تحذّر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:17 PM

"الأرصاد": سُحب مُمطرة على جازان .. و"المدني" تحذّر

تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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