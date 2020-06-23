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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك

حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:56 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك

حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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