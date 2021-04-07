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شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الشهري": إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وقيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل، ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة.

وأضاف: تم توقيف الجاني واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً
سبق

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الشهري": إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وقيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل، ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة.

وأضاف: تم توقيف الجاني واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
05:20 PM

شرطة الشرقية تطيح بشخص دهس مقيماً

اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الشهري": إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وقيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل، ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة.

وأضاف: تم توقيف الجاني واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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