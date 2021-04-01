ورصدت اللجنة خلال الجولة وجود أعداد كثيرة ومتنوعة من قطعان المواشي من الماعز والأبقار والإبل والضأن، وهي تعبر الطرق وتعرقل حركة المرور في العديد من المواقع حيث باشرت الجهات الأمنية مهامها في تنظيم حركة السير ، وتواجد البعض منها عند المحلات التجارية..

لجنة السائبة تضبط عددًا من المواشي بمركز ثلوث المنظر في بارق محمد طيران سبق 2021-04-01 نفذت لجنة المواشي السائبة بمحافظة بارق أولى جولاتها الميدانية لرصد وضبط المواشي السائبة على الطرقات في مركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة. ورصدت اللجنة خلال الجولة وجود أعداد كثيرة ومتنوعة من قطعان المواشي من الماعز والأبقار والإبل والضأن، وهي تعبر الطرق وتعرقل حركة المرور في العديد من المواقع حيث باشرت الجهات الأمنية مهامها في تنظيم حركة السير ، وتواجد البعض منها عند المحلات التجارية.. وشملت الجولة وادي الخير والطريق المؤدي إلى عقبة برمة وسوق الاثنين وطريق جبل بركوك، فيما أعدت اللجنة محضر الضبط تمهيداً لإيقاع الغرامات والعقوبات وفقاً للنظام.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 02:46 PM

لجنة السائبة تضبط عددًا من المواشي بمركز ثلوث المنظر في بارق أعدت المحضر تمهيدًا لإيقاع الغرامات والعقوبات وفقاً للنظام





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نفذت لجنة المواشي السائبة بمحافظة بارق أولى جولاتها الميدانية لرصد وضبط المواشي السائبة على الطرقات في مركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة.

ورصدت اللجنة خلال الجولة وجود أعداد كثيرة ومتنوعة من قطعان المواشي من الماعز والأبقار والإبل والضأن، وهي تعبر الطرق وتعرقل حركة المرور في العديد من المواقع حيث باشرت الجهات الأمنية مهامها في تنظيم حركة السير ، وتواجد البعض منها عند المحلات التجارية..

وشملت الجولة وادي الخير والطريق المؤدي إلى عقبة برمة وسوق الاثنين وطريق جبل بركوك، فيما أعدت اللجنة محضر الضبط تمهيداً لإيقاع الغرامات والعقوبات وفقاً للنظام.