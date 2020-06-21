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جازان.. ضبط 45 طناً من المشروبات الغازية في مستودع غير مرخص

"الغذاء والدواء": أحلْنا المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة

رصدت هيئة الغذاء والدواء في منطقة جازان مستودع أغذية غير مرخص يخزّن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وتفصيلاً، قالت الهيئة إنها رصدت مستودع أغذية غير مرخص يخزّن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين، وتم ضبط 45 طناً من المنتجات، وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

هيئة الغذاء والدواء جازان

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جازان.. ضبط 45 طناً من المشروبات الغازية في مستودع غير مرخص
سبق

رصدت هيئة الغذاء والدواء في منطقة جازان مستودع أغذية غير مرخص يخزّن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وتفصيلاً، قالت الهيئة إنها رصدت مستودع أغذية غير مرخص يخزّن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين، وتم ضبط 45 طناً من المنتجات، وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:57 PM

جازان.. ضبط 45 طناً من المشروبات الغازية في مستودع غير مرخص

"الغذاء والدواء": أحلْنا المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة

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محمد المواسي - جازان
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رصدت هيئة الغذاء والدواء في منطقة جازان مستودع أغذية غير مرخص يخزّن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وتفصيلاً، قالت الهيئة إنها رصدت مستودع أغذية غير مرخص يخزّن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين، وتم ضبط 45 طناً من المنتجات، وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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