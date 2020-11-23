بعد أقل من 24 ساعة من تغيبه.. "سبق" تُسهم في العثور على "فيصل يحيى"

اتصال من مواطن أعقب النشر دلهم عليه بأحد المواقع ببريدة.. والأسرة تشكر

أسهمت "سبق" في العثور على المواطن فيصل يحيى، خلال أقل من ٢٤ ساعة من نشرها خبر تغيبه؛ حيث يعاني اضطرابًا نفسيًّا يدفعه للخروج من المنزل والعودة؛ لكن خروجه آخر مرة كان الشهر الماضي، ودون أثر.

وفور نشر الخبر، تواصل مواطن مع أخيه، ودلهم عليهم في أحد المواقع ببريدة؛ حيث شكرت أسرة الشاب "فيصل" صحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور على نجلهم ووقفاتها الإنسانية.