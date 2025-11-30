النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك: المنطقة تشهد تطورًا متزايدًا في كل نواحي الحياة

خلال اللقاء الأسبوعي.. بحضور رؤساء المحاكم

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس, برؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك، أن منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر.

وأشار أمير منطقة تبوك، بعد ترحيبه بالجميع، إلى لقائه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان والوفد المرافق له في مكتبه بالإمارة وما تحدثوا بشأنه عن التطور الكبير الذي تشهده المنطقة منذ آخر زيارة لهم.

وقال الأمير "فهد": هذا ما تعيشه منطقة تبوك في كل نواحي الحياة، ووفق ما ذكر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن شعار موسم الرياض في العام الماضي كان تخيلًا، وهذا العام تخيل أكثر، وهنا منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر كسائر بقية مناطق المملكة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك: المنطقة تشهد تطورًا متزايدًا في كل نواحي الحياة
سبق

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس, برؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك، أن منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر.

وأشار أمير منطقة تبوك، بعد ترحيبه بالجميع، إلى لقائه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان والوفد المرافق له في مكتبه بالإمارة وما تحدثوا بشأنه عن التطور الكبير الذي تشهده المنطقة منذ آخر زيارة لهم.

وقال الأمير "فهد": هذا ما تعيشه منطقة تبوك في كل نواحي الحياة، ووفق ما ذكر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن شعار موسم الرياض في العام الماضي كان تخيلًا، وهذا العام تخيل أكثر، وهنا منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر كسائر بقية مناطق المملكة .

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
05:43 PM

أمير تبوك: المنطقة تشهد تطورًا متزايدًا في كل نواحي الحياة

خلال اللقاء الأسبوعي.. بحضور رؤساء المحاكم

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
319

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس, برؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك، أن منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر.

وأشار أمير منطقة تبوك، بعد ترحيبه بالجميع، إلى لقائه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان والوفد المرافق له في مكتبه بالإمارة وما تحدثوا بشأنه عن التطور الكبير الذي تشهده المنطقة منذ آخر زيارة لهم.

وقال الأمير "فهد": هذا ما تعيشه منطقة تبوك في كل نواحي الحياة، ووفق ما ذكر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن شعار موسم الرياض في العام الماضي كان تخيلًا، وهذا العام تخيل أكثر، وهنا منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر كسائر بقية مناطق المملكة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة