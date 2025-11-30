أمير تبوك: المنطقة تشهد تطورًا متزايدًا في كل نواحي الحياة

خلال اللقاء الأسبوعي.. بحضور رؤساء المحاكم

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس, برؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك، أن منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر.

وأشار أمير منطقة تبوك، بعد ترحيبه بالجميع، إلى لقائه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان والوفد المرافق له في مكتبه بالإمارة وما تحدثوا بشأنه عن التطور الكبير الذي تشهده المنطقة منذ آخر زيارة لهم.

وقال الأمير "فهد": هذا ما تعيشه منطقة تبوك في كل نواحي الحياة، ووفق ما ذكر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن شعار موسم الرياض في العام الماضي كان تخيلًا، وهذا العام تخيل أكثر، وهنا منطقة تبوك تتطور أكثر وأكثر كسائر بقية مناطق المملكة .