بريطانيا: يمكن لمواطنينا الثقة باللقاحات المستخدمة ضد كورونا

نديم الزهاوي: إنها تجدي نفعاً ضد السلالات المهيمنة في البلاد

قال نديم الزهاوي وزير اللقاحات البريطاني، إنه يمكن للمواطنين الثقة باللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا في بريطانيا، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن فعالية لقاح أكسفورد أسترازينيكا ضد السلالة الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وكانت اختبارات قد أظهرت أن لقاح أسترازينيكا يقدم" حماية محدودة" ضد سلالة جنوب إفريقيا. ولكن نديم الزهاوي، قال لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، إنه يبدو أن اللقاحات المستخدمة تجدي نفعاً ضد السلالات المهيمنة في بريطانيا.

وأعلن زويلي مخيزي وزير الصحة في جنوب إفريقيا، وقف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ظهور نتائج الاختبارات.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا تعتزم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح أسترازينيكا عقب أن تلقت مليون جرعة تم إنتاجها في معهد سيروم الهندي.

وستقوم الحكومة بدلاً من ذلك بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاحَي فايزر وجونسون آند جونسون خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أنه تم رصد أكثر من 100 حالة مصابة بسلالة جنوب إفريقيا في بريطانيا لكن السلالة المهيمنة هي التي تم اكتشافها في منطقة كنت البريطانية.

وقال نديم الزهاوي، إنه على الرغم من أنه من الصحيح والضروري الإعداد لتطوير لقاح محدث، فإننا يمكننا أن نثق باللقاحات المستخدمة حالياً والحماية التي تقدمها.

وأضاف "علينا أن ندرك أنه حتى إذا كانت كفاءة اللقاح انخفضت من حيث منع العدوى، فإنه سوف يظل يتمتع بكفاءة جيدة لمنع الاصابات الحادة والدخول للمستشفى والوفاة".