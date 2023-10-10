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الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا

حدثان كبيران في رياضة السيارات على الأراضي السعودية

اعتمد الاتحاد الدولي للسيارات، السبت، جدول جولات بطولة العالم للراليات 2021، مع إعلانه رالي الشرقية كجولة أساسية في الموسم، خلال الفترة ما بين 4 حتى 6 مارس المقبل.


وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات أن رالي الشرقية سيكون ضمن روزنامة العام الجديد، حيث تستضيف المنطقة الشرقية المسابقة، بعد أول جولتين في روسيا والإمارات.

على جانب متصل، اعتمد الاتحاد أيضاً إقامة رالي حائل الدولي ضمن بطولة العالم للكروس كانتري، مما يعني وجود حدثين كبيرين في رياضة السيارات على الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا
سبق

اعتمد الاتحاد الدولي للسيارات، السبت، جدول جولات بطولة العالم للراليات 2021، مع إعلانه رالي الشرقية كجولة أساسية في الموسم، خلال الفترة ما بين 4 حتى 6 مارس المقبل.


وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات أن رالي الشرقية سيكون ضمن روزنامة العام الجديد، حيث تستضيف المنطقة الشرقية المسابقة، بعد أول جولتين في روسيا والإمارات.

على جانب متصل، اعتمد الاتحاد أيضاً إقامة رالي حائل الدولي ضمن بطولة العالم للكروس كانتري، مما يعني وجود حدثين كبيرين في رياضة السيارات على الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
05:08 PM

الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جولة الشرقية ورالي حائل دوليا

حدثان كبيران في رياضة السيارات على الأراضي السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الاتحاد الدولي للسيارات، السبت، جدول جولات بطولة العالم للراليات 2021، مع إعلانه رالي الشرقية كجولة أساسية في الموسم، خلال الفترة ما بين 4 حتى 6 مارس المقبل.


وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات أن رالي الشرقية سيكون ضمن روزنامة العام الجديد، حيث تستضيف المنطقة الشرقية المسابقة، بعد أول جولتين في روسيا والإمارات.

على جانب متصل، اعتمد الاتحاد أيضاً إقامة رالي حائل الدولي ضمن بطولة العالم للكروس كانتري، مما يعني وجود حدثين كبيرين في رياضة السيارات على الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة.

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