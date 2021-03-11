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"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

"العثيمين": خطوة مهمة تمهد الطريق نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وتفصيلاً .. قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبرًا عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجدد "العثيمين" بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب
سبق

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وتفصيلاً .. قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبرًا عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجدد "العثيمين" بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:30 AM

"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

"العثيمين": خطوة مهمة تمهد الطريق نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وتفصيلاً .. قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبرًا عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجدد "العثيمين" بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

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