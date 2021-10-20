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صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال والسد القطري

أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات البدء ببيع تذاكر لقاء الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

وطرحت الشركة أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب حيث جاءت على النحو التالي:

موحدة أفراد وعائلات بـ50 ريالاً، موحدة الواجهة (E) 200 ريال، موحدة الواجهة (F-D) 150 ريالاً، وحددت فئات المنصة" ذهبية أفراد وعائلات بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد 1000 ﷼، وفضية عائلات: 800 ﷼".

فيما كانت أسعار التذاكر بلاتينية أفراد بلس: 3500 ﷼، وبلاتينية أفراد 2500 ﷼، وبلاتينية عائلات: 2500 ﷼.

يشار أن نادي الهلال يلتقي مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ،وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال والسد القطري
سبق

أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات البدء ببيع تذاكر لقاء الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

وطرحت الشركة أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب حيث جاءت على النحو التالي:

موحدة أفراد وعائلات بـ50 ريالاً، موحدة الواجهة (E) 200 ريال، موحدة الواجهة (F-D) 150 ريالاً، وحددت فئات المنصة" ذهبية أفراد وعائلات بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد 1000 ﷼، وفضية عائلات: 800 ﷼".

فيما كانت أسعار التذاكر بلاتينية أفراد بلس: 3500 ﷼، وبلاتينية أفراد 2500 ﷼، وبلاتينية عائلات: 2500 ﷼.

يشار أن نادي الهلال يلتقي مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ،وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
10:30 PM

صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال والسد القطري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات البدء ببيع تذاكر لقاء الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

وطرحت الشركة أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب حيث جاءت على النحو التالي:

موحدة أفراد وعائلات بـ50 ريالاً، موحدة الواجهة (E) 200 ريال، موحدة الواجهة (F-D) 150 ريالاً، وحددت فئات المنصة" ذهبية أفراد وعائلات بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد 1000 ﷼، وفضية عائلات: 800 ﷼".

فيما كانت أسعار التذاكر بلاتينية أفراد بلس: 3500 ﷼، وبلاتينية أفراد 2500 ﷼، وبلاتينية عائلات: 2500 ﷼.

يشار أن نادي الهلال يلتقي مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ،وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1.

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