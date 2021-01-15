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البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مفخخة باتجاه المملكة

أشادت بيقظة قوات التحالف التي تمكنت من تدميرها

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عدداً من الطائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تُعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأشادت بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

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البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مفخخة باتجاه المملكة
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عدداً من الطائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تُعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأشادت بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
06:13 PM

البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مفخخة باتجاه المملكة

أشادت بيقظة قوات التحالف التي تمكنت من تدميرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عدداً من الطائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تُعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأشادت بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

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