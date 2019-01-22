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كلمة السر "ابن ضابط".. قصة العثور على "حطام طائرة أمريكية" بعد 77عاماً!

فريق بحث خاض عمليات استغرقت أشهر مات خلالها 3 مرشدين من الجو البارد

عثر فريق من الباحثين على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت في الهند قبل 77 عاماً، بعد عمليات بحث استغرقت عدة أشهر ومات خلالها 3 مرشدين من الطقس البارد.

وكانت طائرة C-46 قد اختفت منذ الحرب العالمية الثانية على متنها 13 شخصاً من "كونمينغ" جنوبي الصين؛ حيث كان الاختفاء في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945، وفقًا لوكالة "فرانس برس".


وقاد مهمة البحث عن الطائرة المغامر الأمريكي كلايتون كولس، وفريق من المرشدين من جماعة "ليسو" العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.

وكُلّف "كولس" بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وقال "شيرير" لوكالة "فرانس برس": "إنه أمر محزن ومفرح في آن، كل ما يمكنني التفكير فيه هو أمي المسكينة التي فقدت زوجها ووجدت نفسها وحيدة مع طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".

وعثر الفريق على الطائرة فوق قمة جبل مغطى بالثلوج، الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.

وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر الماضي.

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كلمة السر "ابن ضابط".. قصة العثور على "حطام طائرة أمريكية" بعد 77عاماً!
سبق

عثر فريق من الباحثين على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت في الهند قبل 77 عاماً، بعد عمليات بحث استغرقت عدة أشهر ومات خلالها 3 مرشدين من الطقس البارد.

وكانت طائرة C-46 قد اختفت منذ الحرب العالمية الثانية على متنها 13 شخصاً من "كونمينغ" جنوبي الصين؛ حيث كان الاختفاء في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945، وفقًا لوكالة "فرانس برس".


وقاد مهمة البحث عن الطائرة المغامر الأمريكي كلايتون كولس، وفريق من المرشدين من جماعة "ليسو" العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.

وكُلّف "كولس" بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وقال "شيرير" لوكالة "فرانس برس": "إنه أمر محزن ومفرح في آن، كل ما يمكنني التفكير فيه هو أمي المسكينة التي فقدت زوجها ووجدت نفسها وحيدة مع طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".

وعثر الفريق على الطائرة فوق قمة جبل مغطى بالثلوج، الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.

وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر الماضي.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
08:15 PM

كلمة السر "ابن ضابط".. قصة العثور على "حطام طائرة أمريكية" بعد 77عاماً!

فريق بحث خاض عمليات استغرقت أشهر مات خلالها 3 مرشدين من الجو البارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثر فريق من الباحثين على حطام طائرة عسكرية أمريكية سقطت في الهند قبل 77 عاماً، بعد عمليات بحث استغرقت عدة أشهر ومات خلالها 3 مرشدين من الطقس البارد.

وكانت طائرة C-46 قد اختفت منذ الحرب العالمية الثانية على متنها 13 شخصاً من "كونمينغ" جنوبي الصين؛ حيث كان الاختفاء في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945، وفقًا لوكالة "فرانس برس".


وقاد مهمة البحث عن الطائرة المغامر الأمريكي كلايتون كولس، وفريق من المرشدين من جماعة "ليسو" العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.

وكُلّف "كولس" بالعملية من بيل شيرير، وهو ابن ضابط كان على متن الطائرة عندما تحطمت، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وقال "شيرير" لوكالة "فرانس برس": "إنه أمر محزن ومفرح في آن، كل ما يمكنني التفكير فيه هو أمي المسكينة التي فقدت زوجها ووجدت نفسها وحيدة مع طفل يبلغ من العمر 13 شهرا".

وعثر الفريق على الطائرة فوق قمة جبل مغطى بالثلوج، الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.

وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر الماضي.

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