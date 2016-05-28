استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد. كما استقبل متحدث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر. جرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات.

وزير الداخلية يستقبل مسؤولَيْن ألمانيَّيْن ويبحث عددًا من الموضوعات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-28 استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.



كما استقبل متحدث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.



جرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 10:38 PM

اخر تعديل 28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 11:09 PM

وزير الداخلية يستقبل مسؤولَيْن ألمانيَّيْن ويبحث عددًا من الموضوعات في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين





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استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.



كما استقبل متحدث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.



جرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات.