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للمقيمين ومرافقيهم.. "إطعام" تؤمن عامًا من الغذاء لـ"نزل الأنصاري الخيري"

"العريفي": حزمة اتفاقيات تسعى فيها "ترابط" لتوفير كافة الخدمات لمستفيديها

أبرمت جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" والجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، اتفاقية تعاون تقوم من خلالها إطعام بالتأمين الغذائي وتقديم خدمات الإعاشة للمرضى المقيمين بـ"نزل الأنصاري" الخيري ومرافقيهم القادمين من خارج المنطقة الشرقية ولمدة عام.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي فيصل بن محمد الشوشان، ورئيس مجلس إدارة جمعية ترابط إبراهيم بن عبدالكريم العريفي؛ حيث تأتي الاتفاقية ضمن مبادرة "إطعام للتموين المجتمعي" التي تطلقها جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" ابتداء من مطلع يناير الجاري، والهادفة لتقديم خدمات التموين والإعاشة للأوقاف الخيرية والمجمعات السكنية.

من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية ترابط، إبراهيم العريفي، شكره الخالص لإدارة بنك الطعام، ممثلًا في الرئيس التنفيذي فيصل الشوشان؛ لتعاونه التام في تنفيذ الاتفاقية التي تتكفل بموجبه جمعية إطعام بتوفير وجبات غذائية للمرضى ومرافقيهم الذين يتم إسكانهم بنزل الأنصاري الذي تقوم بتشغيله وإدارته جمعية ترابط بموجب اتفاقية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لهذا الغرض.

وأضاف "العريفي" أن الاتفاقية ضمن حزمة اتفاقيات تسعى فيها ترابط لتوفير كافة الخدمات لمستفيديها من المرضى المحتاجين ومرافقيهم، وسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الجمعية خير الجزاء، كما قدم شكره لعائلة الأنصاري على تبرعهم بالنزل الذي خفف كثيرًا من معاناة المرضى ومرافقيهم بتوفير مقر إقامة مريح لهم؛ ليتمكنوا من متابعة علاجهم ومواعيدهم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك بارك الأمين العام لجمعية "ترابط" ناصر الزاهد، اتفاقية الشراكة مع "إطعام"، مشيرًا إلى أن "إطعام" ستقوم بتوفير الوجبات لمرضى ترابط ومرافقيهم بموجب آلية يتم الاتفاق عليها.

وأوضح أن النزل يحتوي على 120 سريرًا في 60 جناحًا وغرفة لإسكان المرضى ومرافقيهم المحولين من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، سائلًا الله أن يوفق إدارة جمعية ترابط لخدمة المرضى للتخفيف من معاناتهم ومرافقيهم ومساندتهم بكل الإمكانيات؛ حيث وصل عدد المستفيدين من جمعية ترابط ٢٥ ألف مستفيد، شاكرًا الداعمين لجمعية ترابط من رجال أعمال وأفراد وشركات وجهات حكومية وفاعلي خير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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للمقيمين ومرافقيهم.. "إطعام" تؤمن عامًا من الغذاء لـ"نزل الأنصاري الخيري"
سبق

أبرمت جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" والجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، اتفاقية تعاون تقوم من خلالها إطعام بالتأمين الغذائي وتقديم خدمات الإعاشة للمرضى المقيمين بـ"نزل الأنصاري" الخيري ومرافقيهم القادمين من خارج المنطقة الشرقية ولمدة عام.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي فيصل بن محمد الشوشان، ورئيس مجلس إدارة جمعية ترابط إبراهيم بن عبدالكريم العريفي؛ حيث تأتي الاتفاقية ضمن مبادرة "إطعام للتموين المجتمعي" التي تطلقها جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" ابتداء من مطلع يناير الجاري، والهادفة لتقديم خدمات التموين والإعاشة للأوقاف الخيرية والمجمعات السكنية.

من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية ترابط، إبراهيم العريفي، شكره الخالص لإدارة بنك الطعام، ممثلًا في الرئيس التنفيذي فيصل الشوشان؛ لتعاونه التام في تنفيذ الاتفاقية التي تتكفل بموجبه جمعية إطعام بتوفير وجبات غذائية للمرضى ومرافقيهم الذين يتم إسكانهم بنزل الأنصاري الذي تقوم بتشغيله وإدارته جمعية ترابط بموجب اتفاقية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لهذا الغرض.

وأضاف "العريفي" أن الاتفاقية ضمن حزمة اتفاقيات تسعى فيها ترابط لتوفير كافة الخدمات لمستفيديها من المرضى المحتاجين ومرافقيهم، وسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الجمعية خير الجزاء، كما قدم شكره لعائلة الأنصاري على تبرعهم بالنزل الذي خفف كثيرًا من معاناة المرضى ومرافقيهم بتوفير مقر إقامة مريح لهم؛ ليتمكنوا من متابعة علاجهم ومواعيدهم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك بارك الأمين العام لجمعية "ترابط" ناصر الزاهد، اتفاقية الشراكة مع "إطعام"، مشيرًا إلى أن "إطعام" ستقوم بتوفير الوجبات لمرضى ترابط ومرافقيهم بموجب آلية يتم الاتفاق عليها.

وأوضح أن النزل يحتوي على 120 سريرًا في 60 جناحًا وغرفة لإسكان المرضى ومرافقيهم المحولين من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، سائلًا الله أن يوفق إدارة جمعية ترابط لخدمة المرضى للتخفيف من معاناتهم ومرافقيهم ومساندتهم بكل الإمكانيات؛ حيث وصل عدد المستفيدين من جمعية ترابط ٢٥ ألف مستفيد، شاكرًا الداعمين لجمعية ترابط من رجال أعمال وأفراد وشركات وجهات حكومية وفاعلي خير.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
05:07 PM

للمقيمين ومرافقيهم.. "إطعام" تؤمن عامًا من الغذاء لـ"نزل الأنصاري الخيري"

"العريفي": حزمة اتفاقيات تسعى فيها "ترابط" لتوفير كافة الخدمات لمستفيديها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" والجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، اتفاقية تعاون تقوم من خلالها إطعام بالتأمين الغذائي وتقديم خدمات الإعاشة للمرضى المقيمين بـ"نزل الأنصاري" الخيري ومرافقيهم القادمين من خارج المنطقة الشرقية ولمدة عام.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي فيصل بن محمد الشوشان، ورئيس مجلس إدارة جمعية ترابط إبراهيم بن عبدالكريم العريفي؛ حيث تأتي الاتفاقية ضمن مبادرة "إطعام للتموين المجتمعي" التي تطلقها جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" ابتداء من مطلع يناير الجاري، والهادفة لتقديم خدمات التموين والإعاشة للأوقاف الخيرية والمجمعات السكنية.

من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية ترابط، إبراهيم العريفي، شكره الخالص لإدارة بنك الطعام، ممثلًا في الرئيس التنفيذي فيصل الشوشان؛ لتعاونه التام في تنفيذ الاتفاقية التي تتكفل بموجبه جمعية إطعام بتوفير وجبات غذائية للمرضى ومرافقيهم الذين يتم إسكانهم بنزل الأنصاري الذي تقوم بتشغيله وإدارته جمعية ترابط بموجب اتفاقية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لهذا الغرض.

وأضاف "العريفي" أن الاتفاقية ضمن حزمة اتفاقيات تسعى فيها ترابط لتوفير كافة الخدمات لمستفيديها من المرضى المحتاجين ومرافقيهم، وسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الجمعية خير الجزاء، كما قدم شكره لعائلة الأنصاري على تبرعهم بالنزل الذي خفف كثيرًا من معاناة المرضى ومرافقيهم بتوفير مقر إقامة مريح لهم؛ ليتمكنوا من متابعة علاجهم ومواعيدهم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك بارك الأمين العام لجمعية "ترابط" ناصر الزاهد، اتفاقية الشراكة مع "إطعام"، مشيرًا إلى أن "إطعام" ستقوم بتوفير الوجبات لمرضى ترابط ومرافقيهم بموجب آلية يتم الاتفاق عليها.

وأوضح أن النزل يحتوي على 120 سريرًا في 60 جناحًا وغرفة لإسكان المرضى ومرافقيهم المحولين من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، سائلًا الله أن يوفق إدارة جمعية ترابط لخدمة المرضى للتخفيف من معاناتهم ومرافقيهم ومساندتهم بكل الإمكانيات؛ حيث وصل عدد المستفيدين من جمعية ترابط ٢٥ ألف مستفيد، شاكرًا الداعمين لجمعية ترابط من رجال أعمال وأفراد وشركات وجهات حكومية وفاعلي خير.

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