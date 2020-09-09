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أمير عسير يحضر تمرين ضمك الأخير ..  قبل مفصلية الفتح

من أجل التحفيز وخطف نقاط البقاء في دوري المحترفين

وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، مساء أمس الثلاثاء، على استعدادات الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، والذي يخوض مواجهة حاسمة اليوم الأربعاء أمام الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وتأتي زيارة أمير منطقة عسير لمقر النادي أثناء التمرين للوقوف عن قرب على آخر استعدادات الفريق وتحفيزهم لكسب نتيجة لقاء اليوم، من أجل البقاء موسم آخر في دوري المحترفين .

أمير عسير الأمير تركي بن طلال ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير عسير يحضر تمرين ضمك الأخير ..  قبل مفصلية الفتح
سبق

وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، مساء أمس الثلاثاء، على استعدادات الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، والذي يخوض مواجهة حاسمة اليوم الأربعاء أمام الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وتأتي زيارة أمير منطقة عسير لمقر النادي أثناء التمرين للوقوف عن قرب على آخر استعدادات الفريق وتحفيزهم لكسب نتيجة لقاء اليوم، من أجل البقاء موسم آخر في دوري المحترفين .

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
12:29 AM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:30 AM

أمير عسير يحضر تمرين ضمك الأخير ..  قبل مفصلية الفتح

من أجل التحفيز وخطف نقاط البقاء في دوري المحترفين

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رائد القرفي - أبها
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2,535

وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، مساء أمس الثلاثاء، على استعدادات الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، والذي يخوض مواجهة حاسمة اليوم الأربعاء أمام الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وتأتي زيارة أمير منطقة عسير لمقر النادي أثناء التمرين للوقوف عن قرب على آخر استعدادات الفريق وتحفيزهم لكسب نتيجة لقاء اليوم، من أجل البقاء موسم آخر في دوري المحترفين .

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