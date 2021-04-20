النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تتيح المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في الرياض وجدة

تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين في الحصول على لقاح كورونا فقد أعلنت الصحة إتاحة المزيد من المواعيد، وتوفرها في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في كل من الرياض وجدة؛ إذ تشهد مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية إقبالاً كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.. لافتة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزًا، وتم إعطاء 7410217 جرعة من لقاح كورونا في السعودية حتى الآن.

وحثت "الصحة" الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في السعودية فعّالة وآمنة.

وجدَّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفّرتها الصحة؛ إذ يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل (فندق الهيلتون / فندق كراون بلازا/ معارض الرياض/ مستشفى الدرعية / مركز صحي الخليج/ مركز صحي الندوة/ مركز صحي الجزيرة/ جامعة الملك سعود/ جامعة الإمام/ مستشفى المواساة/ مستشفى الحبيب/ مركز صحي المصيف/ مركز صحي المنصورة/ مستشفى قوى الأمن بصلبوخ/ مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية/ مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني). أما مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة فتشمل (مستشفى الولادة والأطفال / مستشفى جدة الميداني/ المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز/ وزارة الحرس الوطني - مركز لقاحات كوفيد١٩/ مطار الملك عبدالعزيز - الصالة الجنوبية/ المركز الطبي الدولي).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تتيح المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في الرياض وجدة
سبق

تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين في الحصول على لقاح كورونا فقد أعلنت الصحة إتاحة المزيد من المواعيد، وتوفرها في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في كل من الرياض وجدة؛ إذ تشهد مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية إقبالاً كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.. لافتة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزًا، وتم إعطاء 7410217 جرعة من لقاح كورونا في السعودية حتى الآن.

وحثت "الصحة" الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في السعودية فعّالة وآمنة.

وجدَّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفّرتها الصحة؛ إذ يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل (فندق الهيلتون / فندق كراون بلازا/ معارض الرياض/ مستشفى الدرعية / مركز صحي الخليج/ مركز صحي الندوة/ مركز صحي الجزيرة/ جامعة الملك سعود/ جامعة الإمام/ مستشفى المواساة/ مستشفى الحبيب/ مركز صحي المصيف/ مركز صحي المنصورة/ مستشفى قوى الأمن بصلبوخ/ مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية/ مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني). أما مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة فتشمل (مستشفى الولادة والأطفال / مستشفى جدة الميداني/ المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز/ وزارة الحرس الوطني - مركز لقاحات كوفيد١٩/ مطار الملك عبدالعزيز - الصالة الجنوبية/ المركز الطبي الدولي).

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:15 PM

"الصحة" تتيح المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في الرياض وجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,974

تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين في الحصول على لقاح كورونا فقد أعلنت الصحة إتاحة المزيد من المواعيد، وتوفرها في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في كل من الرياض وجدة؛ إذ تشهد مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية إقبالاً كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.. لافتة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزًا، وتم إعطاء 7410217 جرعة من لقاح كورونا في السعودية حتى الآن.

وحثت "الصحة" الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في السعودية فعّالة وآمنة.

وجدَّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفّرتها الصحة؛ إذ يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل (فندق الهيلتون / فندق كراون بلازا/ معارض الرياض/ مستشفى الدرعية / مركز صحي الخليج/ مركز صحي الندوة/ مركز صحي الجزيرة/ جامعة الملك سعود/ جامعة الإمام/ مستشفى المواساة/ مستشفى الحبيب/ مركز صحي المصيف/ مركز صحي المنصورة/ مستشفى قوى الأمن بصلبوخ/ مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية/ مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني). أما مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة فتشمل (مستشفى الولادة والأطفال / مستشفى جدة الميداني/ المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز/ وزارة الحرس الوطني - مركز لقاحات كوفيد١٩/ مطار الملك عبدالعزيز - الصالة الجنوبية/ المركز الطبي الدولي).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,129
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,543

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة