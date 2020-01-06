مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8206.13 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 155 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 12.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8206.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، ومجموعة الحكير، وإم آي إس، وتعليم ريت، وسافكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، ومهارة، وأنعام القابضة، ومسك، والكثيري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 9.96%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 257.96 نقطة ليقفل عند مستوى 6552.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 ألف سهم تقاسمتها 767 صفقة.