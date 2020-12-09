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نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" عام 2020

تخطت الـ3 ملايين إعادة نشر و165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب

كشفت صحيفة "Variety" أن المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل نبأ وفاته؛ كان أكثر التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" في عام 2020.

يشار إلى أن الممثل تشادويك بوسمان كان قد توفي في 28 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون.

وجمع هذا المنشور حتى 9 ديسمبر -بحسب "روسيا اليوم"- 2.1 مليون إعادة نشر، وجرى اقتباسه من قِبَل المستخدمين 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب.

وأصبح المنشور رسميًّا الأول الذي حصل على أكبر علامات إعجاب في أقل من يوم بعد نشره.

وحل في المرتبة الثانية على "تويتر" المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في يناير.

وجاء في المرتبة الثالثة، منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضًا بإعداد قائمة بالأشخاص الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم في المناقشات عبر الإنترنت في العام الجاري، وحظي دونالد ترامب بالمرتبة الأولى، وجو بايدن في المركز الثاني، وفي المرتبة الثالثة، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

أما الوسم الأكثر شهرة في عام 2020 بعد "كوفيد-19"؛ فكان مرتبطًا بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في مينيابوليس وهو "حياة السود مهمة#".

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نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" عام 2020
سبق

كشفت صحيفة "Variety" أن المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل نبأ وفاته؛ كان أكثر التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" في عام 2020.

يشار إلى أن الممثل تشادويك بوسمان كان قد توفي في 28 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون.

وجمع هذا المنشور حتى 9 ديسمبر -بحسب "روسيا اليوم"- 2.1 مليون إعادة نشر، وجرى اقتباسه من قِبَل المستخدمين 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب.

وأصبح المنشور رسميًّا الأول الذي حصل على أكبر علامات إعجاب في أقل من يوم بعد نشره.

وحل في المرتبة الثانية على "تويتر" المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في يناير.

وجاء في المرتبة الثالثة، منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضًا بإعداد قائمة بالأشخاص الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم في المناقشات عبر الإنترنت في العام الجاري، وحظي دونالد ترامب بالمرتبة الأولى، وجو بايدن في المركز الثاني، وفي المرتبة الثالثة، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

أما الوسم الأكثر شهرة في عام 2020 بعد "كوفيد-19"؛ فكان مرتبطًا بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في مينيابوليس وهو "حياة السود مهمة#".

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:57 AM

نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" عام 2020

تخطت الـ3 ملايين إعادة نشر و165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة "Variety" أن المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل نبأ وفاته؛ كان أكثر التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" في عام 2020.

يشار إلى أن الممثل تشادويك بوسمان كان قد توفي في 28 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون.

وجمع هذا المنشور حتى 9 ديسمبر -بحسب "روسيا اليوم"- 2.1 مليون إعادة نشر، وجرى اقتباسه من قِبَل المستخدمين 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب.

وأصبح المنشور رسميًّا الأول الذي حصل على أكبر علامات إعجاب في أقل من يوم بعد نشره.

وحل في المرتبة الثانية على "تويتر" المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في يناير.

وجاء في المرتبة الثالثة، منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضًا بإعداد قائمة بالأشخاص الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم في المناقشات عبر الإنترنت في العام الجاري، وحظي دونالد ترامب بالمرتبة الأولى، وجو بايدن في المركز الثاني، وفي المرتبة الثالثة، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

أما الوسم الأكثر شهرة في عام 2020 بعد "كوفيد-19"؛ فكان مرتبطًا بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في مينيابوليس وهو "حياة السود مهمة#".

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