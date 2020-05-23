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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

في الشرقية.. حملة لإطلاق بالونات العيد من أسطح المنازل

لإظهار البهجة في ظل الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

جهّز سكان مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية مبادرة تمثلت في تجميع اكبر عدد ممكن من البالونات في كل منزل لإطلاقها صباح غد الاحد الذي يوافق أول ايام عيد الفطر المبارك من على أسطح المنازل، مع تشغيل تكبيرات العيد بمكبرات صوتية.

وتهدف المبادرة للتعبير عن الفرحة بقدوم العيد في ظل أزمة كورونا والحظر الكلي.

وقررت العديد من الأسر تنظيم احتفالات داخل المنازل مع الحفاظ على التباعد بين أفراد الأسرة واتباع الإرشادات الصحية، ومشاركة هذه اللحظات السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد إطلاق مبادرة ترديد النشيد الوطني في بداية أزمة كورونا في السعودية، وتحديداً مع بداية تطبيق الحظر قبل حوالي شهرين تحت وسم #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو كثيرة تظهر تجاوب الكثير من الشعب السعودي والمقيمين مع هذه المبادرة؛ فمنهم من أنشد النشيد الوطني بنفسه ومنهم من أذاعه بمكبرات صوتية.

عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الشرقية.. حملة لإطلاق بالونات العيد من أسطح المنازل
سبق

جهّز سكان مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية مبادرة تمثلت في تجميع اكبر عدد ممكن من البالونات في كل منزل لإطلاقها صباح غد الاحد الذي يوافق أول ايام عيد الفطر المبارك من على أسطح المنازل، مع تشغيل تكبيرات العيد بمكبرات صوتية.

وتهدف المبادرة للتعبير عن الفرحة بقدوم العيد في ظل أزمة كورونا والحظر الكلي.

وقررت العديد من الأسر تنظيم احتفالات داخل المنازل مع الحفاظ على التباعد بين أفراد الأسرة واتباع الإرشادات الصحية، ومشاركة هذه اللحظات السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد إطلاق مبادرة ترديد النشيد الوطني في بداية أزمة كورونا في السعودية، وتحديداً مع بداية تطبيق الحظر قبل حوالي شهرين تحت وسم #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو كثيرة تظهر تجاوب الكثير من الشعب السعودي والمقيمين مع هذه المبادرة؛ فمنهم من أنشد النشيد الوطني بنفسه ومنهم من أذاعه بمكبرات صوتية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
07:24 PM

في الشرقية.. حملة لإطلاق بالونات العيد من أسطح المنازل

لإظهار البهجة في ظل الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

A A A
عبدالله السالم - الدمام
7
10,650

جهّز سكان مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية مبادرة تمثلت في تجميع اكبر عدد ممكن من البالونات في كل منزل لإطلاقها صباح غد الاحد الذي يوافق أول ايام عيد الفطر المبارك من على أسطح المنازل، مع تشغيل تكبيرات العيد بمكبرات صوتية.

وتهدف المبادرة للتعبير عن الفرحة بقدوم العيد في ظل أزمة كورونا والحظر الكلي.

وقررت العديد من الأسر تنظيم احتفالات داخل المنازل مع الحفاظ على التباعد بين أفراد الأسرة واتباع الإرشادات الصحية، ومشاركة هذه اللحظات السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد إطلاق مبادرة ترديد النشيد الوطني في بداية أزمة كورونا في السعودية، وتحديداً مع بداية تطبيق الحظر قبل حوالي شهرين تحت وسم #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو كثيرة تظهر تجاوب الكثير من الشعب السعودي والمقيمين مع هذه المبادرة؛ فمنهم من أنشد النشيد الوطني بنفسه ومنهم من أذاعه بمكبرات صوتية.

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