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سكان مخططات ولي العهد بمكة يوجهون نداء عاجلاً إلى شركات الاتصالات

طالبوا بتوفير الخدمة على وجه السرعة

تعاني مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من ضعف شبكات الاتصالات بكافة أنواعها، فضلاً عن انعدامها تماماً في بعض المواقع داخل المخططات، وسط مطالبات حثيثة من السكان بتوفير خدمة الاتصال والإنترنت معاً على وجه السرعة.

وتفصيلاً؛ عبّر عدد من سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة، وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل المؤدي للمسجد الحرام، عن استيائهم الشديد من انعدام خدمة الاتصال والإنترنت وعدم تغطية الشبكة الحالية محدودة النطاق في الجيل الرابع 4 G رغم الكثافة السكانية، وما تحتضنه تلك المخططات من جهات حكومية وأهلية وأخرى جارٍ العمل على إنشائها.


وأشار السكان إلى أن أصواتهم بُحّت على مدى الأشهر الماضية، في الحصول على الخدمة وتغطية المخططات كافة بشبكة اتصالات سواء متنقلة أو ثابتة.

وطالبوا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بضرورة إلزام الثلاث شركات، وهي شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، بضرورة الالتفات لمخططاتهم وتوفير الخدمة التي من خلالها يستطيعون التواصل مع العالم، فضلاً عن حاجتهم الماسّة بوجود الإنترنت الذي أصبح أمراً ضرورياً لإنجاز بعض المعاملات الحكومية، كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى.

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سكان مخططات ولي العهد بمكة يوجهون نداء عاجلاً إلى شركات الاتصالات
سبق

تعاني مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من ضعف شبكات الاتصالات بكافة أنواعها، فضلاً عن انعدامها تماماً في بعض المواقع داخل المخططات، وسط مطالبات حثيثة من السكان بتوفير خدمة الاتصال والإنترنت معاً على وجه السرعة.

وتفصيلاً؛ عبّر عدد من سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة، وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل المؤدي للمسجد الحرام، عن استيائهم الشديد من انعدام خدمة الاتصال والإنترنت وعدم تغطية الشبكة الحالية محدودة النطاق في الجيل الرابع 4 G رغم الكثافة السكانية، وما تحتضنه تلك المخططات من جهات حكومية وأهلية وأخرى جارٍ العمل على إنشائها.


وأشار السكان إلى أن أصواتهم بُحّت على مدى الأشهر الماضية، في الحصول على الخدمة وتغطية المخططات كافة بشبكة اتصالات سواء متنقلة أو ثابتة.

وطالبوا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بضرورة إلزام الثلاث شركات، وهي شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، بضرورة الالتفات لمخططاتهم وتوفير الخدمة التي من خلالها يستطيعون التواصل مع العالم، فضلاً عن حاجتهم الماسّة بوجود الإنترنت الذي أصبح أمراً ضرورياً لإنجاز بعض المعاملات الحكومية، كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:07 PM

سكان مخططات ولي العهد بمكة يوجهون نداء عاجلاً إلى شركات الاتصالات

طالبوا بتوفير الخدمة على وجه السرعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تعاني مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من ضعف شبكات الاتصالات بكافة أنواعها، فضلاً عن انعدامها تماماً في بعض المواقع داخل المخططات، وسط مطالبات حثيثة من السكان بتوفير خدمة الاتصال والإنترنت معاً على وجه السرعة.

وتفصيلاً؛ عبّر عدد من سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " الواقعة جنوبي مكة المكرمة، وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل المؤدي للمسجد الحرام، عن استيائهم الشديد من انعدام خدمة الاتصال والإنترنت وعدم تغطية الشبكة الحالية محدودة النطاق في الجيل الرابع 4 G رغم الكثافة السكانية، وما تحتضنه تلك المخططات من جهات حكومية وأهلية وأخرى جارٍ العمل على إنشائها.


وأشار السكان إلى أن أصواتهم بُحّت على مدى الأشهر الماضية، في الحصول على الخدمة وتغطية المخططات كافة بشبكة اتصالات سواء متنقلة أو ثابتة.

وطالبوا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بضرورة إلزام الثلاث شركات، وهي شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، بضرورة الالتفات لمخططاتهم وتوفير الخدمة التي من خلالها يستطيعون التواصل مع العالم، فضلاً عن حاجتهم الماسّة بوجود الإنترنت الذي أصبح أمراً ضرورياً لإنجاز بعض المعاملات الحكومية، كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى.

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