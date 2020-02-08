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نائب أمير حائل يرعى ختام سباق الهجن بموسم حائل

تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن

اختتمت ظهر اليوم السبت، منافسات سباق الهجن، تحت رعاية نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل وتحت إشراف من الاتحاد السعودي للهجن.

وكرّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أصحاب المراكز الحاصلين على الرموز، حيث حلت المطية "شقراء" في المركز الأول للمالك سلمان محمد آل قويد، وجاءت "شاهين" في المركز الثاني للمالك مبارك سلطان القحطاني، بينما حلت "عنيدة" للمالك فلاح فهد الهاجري بالمركز الثالث.

وجاءت بالمركز الرابع "مرجان" للمالك نياف سلمان المغيري، وفي المركز الخامس "المتحدة" للمالك محمد سعيد الهاجري، والمركز السادس "وهاج" للمالك محمد سعود المري، والمركز السابع "البديلة" للمالك مشعل ناصر المكيرش، والمركز الثامن "شاهين" للمالك مزيد سمير الشمري، وجاءت "طنا" للمالك سلمان عبيد الدوسري في المركز التاسع، بينما حلت "البارق" في المركز العاشر للمالك عزام ناصر رضا.

وجاءت نتائج أشواط ماراثون اليوم الأول كالتالي: رمز "الحيل" للمالك نادر فرج الجهني، ورمز الزمول للمالك سليمان سلامة الجهني، بينما جاءت في نتائج اليوم لأشواط الماراثون، رمز "الحيل" للمالك سعد ناشي البقمي، ورمز "الزمول" للمالك سفر سالم العتيبي.

من جانب آخر، وجّه مدير موسم حائل ماجد آل صاحب، بالغ شكره وعظيم امتنانه لنائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على رعايته لسباقات الهجن، مبينًا أن السباق حظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، محققًا نجاحًا كبيرًا.

سباق الهجن موسم حائل نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن حائل الاتحاد السعودي للهجن

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نائب أمير حائل يرعى ختام سباق الهجن بموسم حائل
سبق

اختتمت ظهر اليوم السبت، منافسات سباق الهجن، تحت رعاية نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل وتحت إشراف من الاتحاد السعودي للهجن.

وكرّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أصحاب المراكز الحاصلين على الرموز، حيث حلت المطية "شقراء" في المركز الأول للمالك سلمان محمد آل قويد، وجاءت "شاهين" في المركز الثاني للمالك مبارك سلطان القحطاني، بينما حلت "عنيدة" للمالك فلاح فهد الهاجري بالمركز الثالث.

وجاءت بالمركز الرابع "مرجان" للمالك نياف سلمان المغيري، وفي المركز الخامس "المتحدة" للمالك محمد سعيد الهاجري، والمركز السادس "وهاج" للمالك محمد سعود المري، والمركز السابع "البديلة" للمالك مشعل ناصر المكيرش، والمركز الثامن "شاهين" للمالك مزيد سمير الشمري، وجاءت "طنا" للمالك سلمان عبيد الدوسري في المركز التاسع، بينما حلت "البارق" في المركز العاشر للمالك عزام ناصر رضا.

وجاءت نتائج أشواط ماراثون اليوم الأول كالتالي: رمز "الحيل" للمالك نادر فرج الجهني، ورمز الزمول للمالك سليمان سلامة الجهني، بينما جاءت في نتائج اليوم لأشواط الماراثون، رمز "الحيل" للمالك سعد ناشي البقمي، ورمز "الزمول" للمالك سفر سالم العتيبي.

من جانب آخر، وجّه مدير موسم حائل ماجد آل صاحب، بالغ شكره وعظيم امتنانه لنائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على رعايته لسباقات الهجن، مبينًا أن السباق حظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، محققًا نجاحًا كبيرًا.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
09:14 PM

نائب أمير حائل يرعى ختام سباق الهجن بموسم حائل

تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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اختتمت ظهر اليوم السبت، منافسات سباق الهجن، تحت رعاية نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل وتحت إشراف من الاتحاد السعودي للهجن.

وكرّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أصحاب المراكز الحاصلين على الرموز، حيث حلت المطية "شقراء" في المركز الأول للمالك سلمان محمد آل قويد، وجاءت "شاهين" في المركز الثاني للمالك مبارك سلطان القحطاني، بينما حلت "عنيدة" للمالك فلاح فهد الهاجري بالمركز الثالث.

وجاءت بالمركز الرابع "مرجان" للمالك نياف سلمان المغيري، وفي المركز الخامس "المتحدة" للمالك محمد سعيد الهاجري، والمركز السادس "وهاج" للمالك محمد سعود المري، والمركز السابع "البديلة" للمالك مشعل ناصر المكيرش، والمركز الثامن "شاهين" للمالك مزيد سمير الشمري، وجاءت "طنا" للمالك سلمان عبيد الدوسري في المركز التاسع، بينما حلت "البارق" في المركز العاشر للمالك عزام ناصر رضا.

وجاءت نتائج أشواط ماراثون اليوم الأول كالتالي: رمز "الحيل" للمالك نادر فرج الجهني، ورمز الزمول للمالك سليمان سلامة الجهني، بينما جاءت في نتائج اليوم لأشواط الماراثون، رمز "الحيل" للمالك سعد ناشي البقمي، ورمز "الزمول" للمالك سفر سالم العتيبي.

من جانب آخر، وجّه مدير موسم حائل ماجد آل صاحب، بالغ شكره وعظيم امتنانه لنائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على رعايته لسباقات الهجن، مبينًا أن السباق حظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، محققًا نجاحًا كبيرًا.

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