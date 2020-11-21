بخطاب ملكي.. العالم يترقب افتتاح قمة #مجموعة_العشرين بعد قليل

يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة

تترقب الأوساط العالمية افتتاح قمة #مجموعة_العشرين بخطاب الملك سلمان خلال أقل من ساعة.

ويُنتظر أن تبدأ النقاشات في الساعة 4:00 مساء حسب التوقيت المحلي، يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة.

وتستمر الأجندة في يوم غد الأحد الساعة 3:30ً حسب التوقيت المحلي بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض، يتبعها نقاش القادة عند الساعة 4:00ً مساء يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لدوام التعافي.

وستقيم القيادة السعودية مؤتمراً صحافياً في الساعة 7:00 لإحاطة العالم بالنتائج الرئيسية للقمة.

وسيبث التلفزيون السعودي المؤتمر الصحفي، وسينقل أيضاً عبر موقع القمة وحساب "تويتر" الرسميين.

وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وجددت المملكة الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكّل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعدّ قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تمت دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية.

وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وشهدت العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية اجتماعات وزارية تحضيرية، وأخرى لمجموعات العمل شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.