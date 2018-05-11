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وسائل إعلام إيرانية: مدمرة للجيش الإيراني تقصف خطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود .

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية .

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وسائل إعلام إيرانية: مدمرة للجيش الإيراني تقصف خطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات
سبق

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود .

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية .

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:07 AM

وسائل إعلام إيرانية: مدمرة للجيش الإيراني تقصف خطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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27,308

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود .

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية .

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