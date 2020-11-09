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في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

طريقة ممنهجة ومتعمدة من المليشيات المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

طائرة بدون طيار المليشيات الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:03 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:36 PM

في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

طريقة ممنهجة ومتعمدة من المليشيات المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,253

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

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