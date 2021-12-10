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"إحكام": سيتم إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان

بعد نظر الأمانة العامة بطلبات تملك العقارات

أكدت منصة "إحكام" أنه سيتم استرداد قيمة المقابل المالي لمن سدّد وقدّم بعدها ما يثبت أنه مستفيد من الضمان الاجتماعي، وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيد، حيث جاء ذلك في ردّ المنصة على عدد من الاستفسارات.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، قد بيّنت أنه سيتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على منصة "إحكام" فقط.

وشددت على ضرورة إرسال ما يثبت تسجيل الأفراد المتقدمين بطلبات التملك، بالضمان الاجتماعي على البريد الإلكتروني ‪info@ehkaam.sa مشيرةً إلى أنه سيتم النظر في جميع الطلبات.

وأوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي لطلبات التملك يأتي بناءً على المساحة المدخلة ونوع العقار، لافتة إلى أن المقابل المالي تم فرضه؛ نظير الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها "إحكام"؛ للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل.

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"إحكام": سيتم إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان
سبق

أكدت منصة "إحكام" أنه سيتم استرداد قيمة المقابل المالي لمن سدّد وقدّم بعدها ما يثبت أنه مستفيد من الضمان الاجتماعي، وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيد، حيث جاء ذلك في ردّ المنصة على عدد من الاستفسارات.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، قد بيّنت أنه سيتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على منصة "إحكام" فقط.

وشددت على ضرورة إرسال ما يثبت تسجيل الأفراد المتقدمين بطلبات التملك، بالضمان الاجتماعي على البريد الإلكتروني ‪info@ehkaam.sa مشيرةً إلى أنه سيتم النظر في جميع الطلبات.

وأوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي لطلبات التملك يأتي بناءً على المساحة المدخلة ونوع العقار، لافتة إلى أن المقابل المالي تم فرضه؛ نظير الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها "إحكام"؛ للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
06:58 PM

"إحكام": سيتم إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان

بعد نظر الأمانة العامة بطلبات تملك العقارات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
14
8,200

أكدت منصة "إحكام" أنه سيتم استرداد قيمة المقابل المالي لمن سدّد وقدّم بعدها ما يثبت أنه مستفيد من الضمان الاجتماعي، وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيد، حيث جاء ذلك في ردّ المنصة على عدد من الاستفسارات.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، قد بيّنت أنه سيتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على منصة "إحكام" فقط.

وشددت على ضرورة إرسال ما يثبت تسجيل الأفراد المتقدمين بطلبات التملك، بالضمان الاجتماعي على البريد الإلكتروني ‪info@ehkaam.sa مشيرةً إلى أنه سيتم النظر في جميع الطلبات.

وأوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أن المقابل المالي لطلبات التملك يأتي بناءً على المساحة المدخلة ونوع العقار، لافتة إلى أن المقابل المالي تم فرضه؛ نظير الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها "إحكام"؛ للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل.

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