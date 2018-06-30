الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في ‏الحديدة

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة ‏استطلاع تابعة لميليشيا ‏الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس - ‏جنوبي محافظة الحديدة.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الطائرة ‏التي تمّ إسقاطها إيرانية الصُنع ‏تستخدمها الميليشيا في ‏العمليات الاستخباراتية.‏

وكانت قوات الجيش قد تمكنت، الخميس الماضي، ‏من ‏إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب ‏مطار الحديدة.

وفي محافظة الجوف، هاجمت وحدات من الجيش ‏الوطني عناصر للميليشيا ‏الحوثية في مديرية ‏المتون غربي المحافظة، مكبّدةً الميليشيا قتلى وجرحى ‏في ‏صفوفها.‏