الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة
أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس - جنوبي محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الطائرة التي تمّ إسقاطها إيرانية الصُنع تستخدمها الميليشيا في العمليات الاستخباراتية.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت، الخميس الماضي، من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب مطار الحديدة.
وفي محافظة الجوف، هاجمت وحدات من الجيش الوطني عناصر للميليشيا الحوثية في مديرية المتون غربي المحافظة، مكبّدةً الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.
الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-06-30
أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس - جنوبي محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الطائرة التي تمّ إسقاطها إيرانية الصُنع تستخدمها الميليشيا في العمليات الاستخباراتية.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت، الخميس الماضي، من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب مطار الحديدة.
وفي محافظة الجوف، هاجمت وحدات من الجيش الوطني عناصر للميليشيا الحوثية في مديرية المتون غربي المحافظة، مكبّدةً الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:25 AM
الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة
أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس - جنوبي محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الطائرة التي تمّ إسقاطها إيرانية الصُنع تستخدمها الميليشيا في العمليات الاستخباراتية.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت، الخميس الماضي، من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب مطار الحديدة.
وفي محافظة الجوف، هاجمت وحدات من الجيش الوطني عناصر للميليشيا الحوثية في مديرية المتون غربي المحافظة، مكبّدةً الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.