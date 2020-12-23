قتلى الشرطة الفرنسية سقطوا بسبب بلاغ عنف منزلي والفاعل مُختلٌّ

عناصر قوات الدرك كانوا يحاولون إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، أن 3 من رجال الشرطة قُتلوا وأصيب رابع في إطلاق نار وقع داخل مقاطعة "بوى دى دوم" وسط فرنسا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسي قتلوا وأصيب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عامًا أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل بعد بلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة.

وأشارت إلى أن مطلق النار من المحتمل أن يكون مختلًّا عقليًّا؛ حيث وقع الحادث في قرية صغيرة معزولة في المقاطعة الفرنسية.

ووفق "سكاي نيوز" فخلال عام 2020، شهدت فرنسا على أراضيها عددًا من العمليات الإرهابية، كان آخرها في أكتوبر الماضي.

وأصبحت فرنسا منهكة جراء العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل حوالى 250 شخصًا وجرح المئات، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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باريس.. مختل عقليًّا يقتل 3 عناصر من رجال الشرطة ويصيب رابعًا

لَقِيَ 3 من رجال الشرطة مصرعهم، وأصيب رابع، في حادث إطلاق نار بوسط فرنسا؛ وفقًا لوكالة "الألمانية".

وكشفت تقارير إعلامية أن مُنفّذ الحدث مختل عقليًّا.