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المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

تعافي 14 يرفع حالات الشفاء إلى 7779

سجل المغرب، اليوم، 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8838، فيما استقر عدد الوفيات في 212 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7779 بعد تماثل 14 شخصًا للشفاء، وتم أيضًا استبعاد 422 ألفًا و750 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل المغرب، اليوم، 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8838، فيما استقر عدد الوفيات في 212 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7779 بعد تماثل 14 شخصًا للشفاء، وتم أيضًا استبعاد 422 ألفًا و750 حالة بعد الكشف المخبري.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:12 PM

المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

تعافي 14 يرفع حالات الشفاء إلى 7779

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب، اليوم، 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8838، فيما استقر عدد الوفيات في 212 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7779 بعد تماثل 14 شخصًا للشفاء، وتم أيضًا استبعاد 422 ألفًا و750 حالة بعد الكشف المخبري.

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