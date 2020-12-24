الجمعية السعودية الصحية بالرياض وأبعاد المعرفة توقعان مذكرة

لتوحيد الجهود بين الطرفين والتعاون المشترك

وقع مكتب الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالرياض، ومجموعة أبعاد المعرفة؛ مذكرة التفاهم.



مثل مكتب الجمعية في التوقيع رئيس مكتب الجمعية بالرياض الدكتور فيصل الرحيمي، فيما مثل المجموعة المدير العام أيمن الرويلي.



تهدف هذه المذكرة إلى توحيد الجهود بين الطرفين والتعاون المشترك في تطبيق التدريب المقدم للقيادات الحالية والناشئة والباحثين عن العمل للمتخصصين والمهتمين بتخصص الإدارة الصحية لتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والمهارات الفنية.



كما تهدف لعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض والاستشارات الإدارية وإدارة المشروعات وحلول الموارد البشرية ومجال التسويق والدعاية والإعلان.



تأتي هذه المذكرة في إطار سعي مكتب الجمعية إلى تشكيل علاقات تكاملية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق مستهدفاتها المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.