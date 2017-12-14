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"تنمية الأفلاج" تقيم 9 برامج ودورات تدريبية

استفاد منها 235 مواطنًا ومواطنة

قدمت لجنة تنمية الأفلاج خلال هذا الأسبوع 6 برامج وثلاث دورات تدريبية استفاد منها 235 مواطنًا ومواطنة .

وشملت البرامج والدورات التي قدمتها لجنة الأفلاج إقامة نادي عطاء برنامجًا لطلابه بعنوان (التميز في أداء الاختبارات) قدم خلاله المشرف التربوي عبدالله الفواز تعليمات وتوجيهات عن طرق المذاكرة، كما نفذ فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي برنامجه الأسبوعي (ديوانية الإسكان).

كما قام فريق "صبا النسائي" التطوعي بتنفيذ برنامج تحت شعار (العمل التطوعي سمو ورقي) تزامنًا في اليوم العالمي للتطوع، كذلك قامت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج بتغيير الشتلات الميتة بالمحافظة بشتلات جديدة، واستكمل مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برنامج الإسعافات الأولية المقدم لنزلاء شعبة سجن الأفلاج.

تنمية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تنمية الأفلاج" تقيم 9 برامج ودورات تدريبية
سبق

قدمت لجنة تنمية الأفلاج خلال هذا الأسبوع 6 برامج وثلاث دورات تدريبية استفاد منها 235 مواطنًا ومواطنة .

وشملت البرامج والدورات التي قدمتها لجنة الأفلاج إقامة نادي عطاء برنامجًا لطلابه بعنوان (التميز في أداء الاختبارات) قدم خلاله المشرف التربوي عبدالله الفواز تعليمات وتوجيهات عن طرق المذاكرة، كما نفذ فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي برنامجه الأسبوعي (ديوانية الإسكان).

كما قام فريق "صبا النسائي" التطوعي بتنفيذ برنامج تحت شعار (العمل التطوعي سمو ورقي) تزامنًا في اليوم العالمي للتطوع، كذلك قامت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج بتغيير الشتلات الميتة بالمحافظة بشتلات جديدة، واستكمل مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برنامج الإسعافات الأولية المقدم لنزلاء شعبة سجن الأفلاج.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
10:38 PM

"تنمية الأفلاج" تقيم 9 برامج ودورات تدريبية

استفاد منها 235 مواطنًا ومواطنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قدمت لجنة تنمية الأفلاج خلال هذا الأسبوع 6 برامج وثلاث دورات تدريبية استفاد منها 235 مواطنًا ومواطنة .

وشملت البرامج والدورات التي قدمتها لجنة الأفلاج إقامة نادي عطاء برنامجًا لطلابه بعنوان (التميز في أداء الاختبارات) قدم خلاله المشرف التربوي عبدالله الفواز تعليمات وتوجيهات عن طرق المذاكرة، كما نفذ فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي برنامجه الأسبوعي (ديوانية الإسكان).

كما قام فريق "صبا النسائي" التطوعي بتنفيذ برنامج تحت شعار (العمل التطوعي سمو ورقي) تزامنًا في اليوم العالمي للتطوع، كذلك قامت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج بتغيير الشتلات الميتة بالمحافظة بشتلات جديدة، واستكمل مركز رعاية السجناء التابع للجنة تنمية الأفلاج برنامج الإسعافات الأولية المقدم لنزلاء شعبة سجن الأفلاج.

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