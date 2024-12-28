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"نيوكاسل" أحبط محاولات "رونالدو".. و"اليونايتد" يلحق بالتعادل

في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي

خرج نيوكاسل أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتعادل إيجابي 1/ 1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك مساء أمس الاثنين ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل عبر ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة الـ71.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"نيوكاسل" أحبط محاولات "رونالدو".. و"اليونايتد" يلحق بالتعادل
سبق

خرج نيوكاسل أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتعادل إيجابي 1/ 1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك مساء أمس الاثنين ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل عبر ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة الـ71.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
01:33 AM

"نيوكاسل" أحبط محاولات "رونالدو".. و"اليونايتد" يلحق بالتعادل

في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج نيوكاسل أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتعادل إيجابي 1/ 1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك مساء أمس الاثنين ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل عبر ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة الـ71.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19.

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