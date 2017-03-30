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وكيل وزارة التعليم يرعى انطلاق التعليم الإلكتروني "رؤية واستشراف" بينبع

"المقبل": ظروف كورونا جعلت التعليم عن بُعد خيارًا حتميًّا وبديلًا ناجحًا

رعى وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل اليوم، ملتقى "التعليم الإلكتروني.. رؤية واستشراف" الذي تنظمه إدارة تعليم ينبع -عن بُعد ـ ويستمر خلال الفترة من 17- 18 شعبان 1442هـ، بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي وعدد من القيادات التربوي.

وأكد الدكتور "المقبل" في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن ظروف جائحة كورونا جعلت التعليم الإلكتروني خيارًا حتميًّا، وأنه بديل ناجح يمكن الاستعانة به؛ مضيفًا أن وزارة التعليم -بدعم من القيادة الحكيمة- قدّمت تجربة التعليم الإلكتروني بطريقة فريدة وناجحة بشهادة كثير من المنظمات والجهات الدولية المحايدة.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى دراسات متخصصة لتقييم هذه التجربة ومزاياها المكتسبة؛ موضحًا أن هذه الملتقيات تعتبر مدخلات مهمة يستفاد منها؛ لافتًا إلى ضرورة أن يخرج الملتقى برؤى استشرافية لمستقبل التعليم الإلكتروني، يمكن من خلالها استثمار وتطوير منصة مدرستي وغيرها من مكتسبات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني؛ سعيًا لاستمرارها والاستفادة منها في العملية التعليمية، مقدمًا شكره لتعليم ينبع ولفريق العمل وللمتحدثين؛ راجيًا أن يقدم الملتقى إضافة للمخططين في العملية التعليمية.

من جانبه قدّم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، شكره للدكتور "المقبل" على رعايته الملتقى، مرحّبًا بالمشاركين والمشاركات ومؤكدًا أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز جهود وزارة التعليم في تمكين شاغلي الوظائف التعليمية من جدارات التعليم الإلكتروني، وبناء الوعي بأهمية التعليم الإلكتروني، والمقاربة بين واقعه وتطلعاته، وتحسين الممارسات، ومشاركة التجارب، ومناقشة الحلول لبعض التحديات، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم الإلكتروني.

وتوالت أعمال اليوم الأول للملتقى، بتقديم خمس جلسات تناولت: "محاور التعليم عن بُعد.. المفهوم والواقع"، "التعليم الإلكتروني.. الواقع والتحديات"، "تعزيز قيم المواطنة الرقمية في التعليم عن بُعد والتعلم الإلكتروني"، "الطالب الرقمي.. هوية وخصائص"، "دور الأسرة في تيسير التعليم الإلكتروني عن بُعد".

ويستكمل الملتقى جلساته يوم غد بعدد من أوراق العمل، تتضمن: "المعلم الرقمي في القرن الحادي والعشرين"، "الوعي الرقمي وآثاره الفكرية"، "التقييم الإلكتروني.. خطوات عملية نحو التطوير"، "المعلم المبتكر في التعليم الإلكتروني"، "تحليل التعليم الإلكتروني من منظور سيبراني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل وزارة التعليم يرعى انطلاق التعليم الإلكتروني "رؤية واستشراف" بينبع
سبق

رعى وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل اليوم، ملتقى "التعليم الإلكتروني.. رؤية واستشراف" الذي تنظمه إدارة تعليم ينبع -عن بُعد ـ ويستمر خلال الفترة من 17- 18 شعبان 1442هـ، بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي وعدد من القيادات التربوي.

وأكد الدكتور "المقبل" في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن ظروف جائحة كورونا جعلت التعليم الإلكتروني خيارًا حتميًّا، وأنه بديل ناجح يمكن الاستعانة به؛ مضيفًا أن وزارة التعليم -بدعم من القيادة الحكيمة- قدّمت تجربة التعليم الإلكتروني بطريقة فريدة وناجحة بشهادة كثير من المنظمات والجهات الدولية المحايدة.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى دراسات متخصصة لتقييم هذه التجربة ومزاياها المكتسبة؛ موضحًا أن هذه الملتقيات تعتبر مدخلات مهمة يستفاد منها؛ لافتًا إلى ضرورة أن يخرج الملتقى برؤى استشرافية لمستقبل التعليم الإلكتروني، يمكن من خلالها استثمار وتطوير منصة مدرستي وغيرها من مكتسبات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني؛ سعيًا لاستمرارها والاستفادة منها في العملية التعليمية، مقدمًا شكره لتعليم ينبع ولفريق العمل وللمتحدثين؛ راجيًا أن يقدم الملتقى إضافة للمخططين في العملية التعليمية.

من جانبه قدّم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، شكره للدكتور "المقبل" على رعايته الملتقى، مرحّبًا بالمشاركين والمشاركات ومؤكدًا أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز جهود وزارة التعليم في تمكين شاغلي الوظائف التعليمية من جدارات التعليم الإلكتروني، وبناء الوعي بأهمية التعليم الإلكتروني، والمقاربة بين واقعه وتطلعاته، وتحسين الممارسات، ومشاركة التجارب، ومناقشة الحلول لبعض التحديات، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم الإلكتروني.

وتوالت أعمال اليوم الأول للملتقى، بتقديم خمس جلسات تناولت: "محاور التعليم عن بُعد.. المفهوم والواقع"، "التعليم الإلكتروني.. الواقع والتحديات"، "تعزيز قيم المواطنة الرقمية في التعليم عن بُعد والتعلم الإلكتروني"، "الطالب الرقمي.. هوية وخصائص"، "دور الأسرة في تيسير التعليم الإلكتروني عن بُعد".

ويستكمل الملتقى جلساته يوم غد بعدد من أوراق العمل، تتضمن: "المعلم الرقمي في القرن الحادي والعشرين"، "الوعي الرقمي وآثاره الفكرية"، "التقييم الإلكتروني.. خطوات عملية نحو التطوير"، "المعلم المبتكر في التعليم الإلكتروني"، "تحليل التعليم الإلكتروني من منظور سيبراني".

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
01:41 PM

وكيل وزارة التعليم يرعى انطلاق التعليم الإلكتروني "رؤية واستشراف" بينبع

"المقبل": ظروف كورونا جعلت التعليم عن بُعد خيارًا حتميًّا وبديلًا ناجحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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رعى وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل اليوم، ملتقى "التعليم الإلكتروني.. رؤية واستشراف" الذي تنظمه إدارة تعليم ينبع -عن بُعد ـ ويستمر خلال الفترة من 17- 18 شعبان 1442هـ، بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي وعدد من القيادات التربوي.

وأكد الدكتور "المقبل" في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن ظروف جائحة كورونا جعلت التعليم الإلكتروني خيارًا حتميًّا، وأنه بديل ناجح يمكن الاستعانة به؛ مضيفًا أن وزارة التعليم -بدعم من القيادة الحكيمة- قدّمت تجربة التعليم الإلكتروني بطريقة فريدة وناجحة بشهادة كثير من المنظمات والجهات الدولية المحايدة.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى دراسات متخصصة لتقييم هذه التجربة ومزاياها المكتسبة؛ موضحًا أن هذه الملتقيات تعتبر مدخلات مهمة يستفاد منها؛ لافتًا إلى ضرورة أن يخرج الملتقى برؤى استشرافية لمستقبل التعليم الإلكتروني، يمكن من خلالها استثمار وتطوير منصة مدرستي وغيرها من مكتسبات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني؛ سعيًا لاستمرارها والاستفادة منها في العملية التعليمية، مقدمًا شكره لتعليم ينبع ولفريق العمل وللمتحدثين؛ راجيًا أن يقدم الملتقى إضافة للمخططين في العملية التعليمية.

من جانبه قدّم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، شكره للدكتور "المقبل" على رعايته الملتقى، مرحّبًا بالمشاركين والمشاركات ومؤكدًا أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز جهود وزارة التعليم في تمكين شاغلي الوظائف التعليمية من جدارات التعليم الإلكتروني، وبناء الوعي بأهمية التعليم الإلكتروني، والمقاربة بين واقعه وتطلعاته، وتحسين الممارسات، ومشاركة التجارب، ومناقشة الحلول لبعض التحديات، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم الإلكتروني.

وتوالت أعمال اليوم الأول للملتقى، بتقديم خمس جلسات تناولت: "محاور التعليم عن بُعد.. المفهوم والواقع"، "التعليم الإلكتروني.. الواقع والتحديات"، "تعزيز قيم المواطنة الرقمية في التعليم عن بُعد والتعلم الإلكتروني"، "الطالب الرقمي.. هوية وخصائص"، "دور الأسرة في تيسير التعليم الإلكتروني عن بُعد".

ويستكمل الملتقى جلساته يوم غد بعدد من أوراق العمل، تتضمن: "المعلم الرقمي في القرن الحادي والعشرين"، "الوعي الرقمي وآثاره الفكرية"، "التقييم الإلكتروني.. خطوات عملية نحو التطوير"، "المعلم المبتكر في التعليم الإلكتروني"، "تحليل التعليم الإلكتروني من منظور سيبراني".

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