مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين في انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة السودانية

الشرطة عاينت موقع الحادث وباشرت عمليات التحري حول أسبابه

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 25 آخرون، في انفجار وقع بمنطقة الشقلة بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء الاثنين، وفق مصادر موقع قناة "العربية".

وتفصيلاً، ذكرت مصادر في وقت سابق أن اثنين قُتلا، وأُصيب أكثر من 10 أشخاص مساء الاثنين، بانفجار قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" في منطقة الشقلة، محطة القلابات بمحلية شرق النيل. وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى "البان جديد".



وعاينت الشرطة السودانية موقع الحادث، وباشرت عمليات التحري حول أسباب الانفجار ومصدره.