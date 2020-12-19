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البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها السعودية

قالت: خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين، بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية، بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

ونوّهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات المجتمع اليمني كافة، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمّنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية، وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.

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البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها السعودية
سبق

رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين، بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية، بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

ونوّهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات المجتمع اليمني كافة، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمّنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية، وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
10:29 AM

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها السعودية

قالت: خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين، بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية، بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

ونوّهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات المجتمع اليمني كافة، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمّنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية، وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.

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