النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية... تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة

ظهرتا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية... تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
06:22 PM

الشرقية... تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة

ظهرتا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
8
5,917

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة