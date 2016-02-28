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في قضية احتيال.. تغريم "بوينغ" 25 مليون دولار

فرضت محكمة اتحادية أمريكية على شركة "Insitu" التابعة لشركة "Boeing" للطائرات بدون طيار، دفع غرامة قيمتها 25 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية تتهمها بفرض رسوم زائدة على الحكومة، طبقاً لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية.
الصحيفة، أشارت إلى أن هذه الشركة فرضت رسومًا زائدة على الحكومة الأمريكية، عن طريق الاحتيال على عقود عسكرية بدون عطاءات، عبر إصدار فواتير لأجزاء جديدة، ولكن باستخدام تلك المعاد تدويرها.
وقالت الصحيفة إن دي.آر. أوهارا، وهو موظف سابق أقالته شركة "Boeing"، سيحصل على 4.625 مليون دولار من هذا المبلغ، لكشفه عن الاحتيال المزعوم، كما سيتعين على "Insitu" أيضًا دفع النفقات القانونية للدعوى القضائية التي قدمها أوهارا بشأن هذه القضية.
وزارة العدل الأمريكية، "Insitu"، اتهمت بتقديم بيانات مادية كاذبة، عن التكلفة والتسعير لعقود توريد طائرات استطلاع بدون طيار إلى كل من قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM)، والبحرية الأمريكية، وفقًا لبيان صدر عنها يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2009 2017، أبرمت "Insitu" خمسة عقود عطاءات غير تنافسية مع البحرية، وعقدين مع "SOCOM" للطائرات بدون طيار، بأسعار ضخمة عمدًا، باستخدام بيانات التكلفة والتسعير للأجزاء والمواد الجديدة، مع التخطيط طوال الوقت لاستخدام الأجزاء المعاد تدويرها.

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في قضية احتيال.. تغريم "بوينغ" 25 مليون دولار
سبق

فرضت محكمة اتحادية أمريكية على شركة "Insitu" التابعة لشركة "Boeing" للطائرات بدون طيار، دفع غرامة قيمتها 25 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية تتهمها بفرض رسوم زائدة على الحكومة، طبقاً لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية.
الصحيفة، أشارت إلى أن هذه الشركة فرضت رسومًا زائدة على الحكومة الأمريكية، عن طريق الاحتيال على عقود عسكرية بدون عطاءات، عبر إصدار فواتير لأجزاء جديدة، ولكن باستخدام تلك المعاد تدويرها.
وقالت الصحيفة إن دي.آر. أوهارا، وهو موظف سابق أقالته شركة "Boeing"، سيحصل على 4.625 مليون دولار من هذا المبلغ، لكشفه عن الاحتيال المزعوم، كما سيتعين على "Insitu" أيضًا دفع النفقات القانونية للدعوى القضائية التي قدمها أوهارا بشأن هذه القضية.
وزارة العدل الأمريكية، "Insitu"، اتهمت بتقديم بيانات مادية كاذبة، عن التكلفة والتسعير لعقود توريد طائرات استطلاع بدون طيار إلى كل من قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM)، والبحرية الأمريكية، وفقًا لبيان صدر عنها يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2009 2017، أبرمت "Insitu" خمسة عقود عطاءات غير تنافسية مع البحرية، وعقدين مع "SOCOM" للطائرات بدون طيار، بأسعار ضخمة عمدًا، باستخدام بيانات التكلفة والتسعير للأجزاء والمواد الجديدة، مع التخطيط طوال الوقت لاستخدام الأجزاء المعاد تدويرها.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:24 PM

في قضية احتيال.. تغريم "بوينغ" 25 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت محكمة اتحادية أمريكية على شركة "Insitu" التابعة لشركة "Boeing" للطائرات بدون طيار، دفع غرامة قيمتها 25 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية تتهمها بفرض رسوم زائدة على الحكومة، طبقاً لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية.
الصحيفة، أشارت إلى أن هذه الشركة فرضت رسومًا زائدة على الحكومة الأمريكية، عن طريق الاحتيال على عقود عسكرية بدون عطاءات، عبر إصدار فواتير لأجزاء جديدة، ولكن باستخدام تلك المعاد تدويرها.
وقالت الصحيفة إن دي.آر. أوهارا، وهو موظف سابق أقالته شركة "Boeing"، سيحصل على 4.625 مليون دولار من هذا المبلغ، لكشفه عن الاحتيال المزعوم، كما سيتعين على "Insitu" أيضًا دفع النفقات القانونية للدعوى القضائية التي قدمها أوهارا بشأن هذه القضية.
وزارة العدل الأمريكية، "Insitu"، اتهمت بتقديم بيانات مادية كاذبة، عن التكلفة والتسعير لعقود توريد طائرات استطلاع بدون طيار إلى كل من قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM)، والبحرية الأمريكية، وفقًا لبيان صدر عنها يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2009 2017، أبرمت "Insitu" خمسة عقود عطاءات غير تنافسية مع البحرية، وعقدين مع "SOCOM" للطائرات بدون طيار، بأسعار ضخمة عمدًا، باستخدام بيانات التكلفة والتسعير للأجزاء والمواد الجديدة، مع التخطيط طوال الوقت لاستخدام الأجزاء المعاد تدويرها.

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